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    Franco Parisi propone creación de una “policía aeroportuaria” a propósito de caso de niños haitianos

    El excandidato aseguró que la DGAC tendría información sobre irregularidades. "Hay cosas que ellos saben y le recomendaría al Ministerio de Seguridad que hable con ellos". Además, instó al Presidente Kast a "que se ponga serio con esto".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Diego Martin

    Avanzan las investigaciones en torno a los vuelos irregulares provenientes de Haití, donde cientos de niños, niñas y adolescentes de ese país, ingresaron a Chile en 2025 en situaciones extrañas. De momento, nueve de los menores de edad, que se mantenían inubicables, fueron encontrados.

    A propósito de ese caso, el excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, aseguró que existe una “desprolijidad generalizada” en materia de migraciones.

    En diálogo con Tele13 Radio, aseguró que esa “desprolijidad” le habría causado problemas durante la campaña. “Durante la campaña nosotros dijimos que estas reunificaciones familiares tenían cero credibilidad, ¿cómo alguien le puede creer a un certificado de Haití? cero posibilidad“, sostuvo.

    En ese sentido, señaló que desde su colectividad plantearon “que había que pedir un test de ADN. Muchos saltaron diciendo que esto era imposible hacerlo”. “Nosotros somos cercanos a algunos dirigentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y ellos nos comentaban que estaba el descalabro en ese sentido”.

    Parisi aseguró que incluso la DGAC “muchas veces”, habría advertido sobre irregularidades. “Nosotros nos metimos bastante en eso y por eso surgió la idea de tener una policía aeroportuaria”.

    “En Chile necesitamos una policía aeroportuaria, tenemos que darle capacidad de poder realizar investigación, inteligencia, pero también armamento”, indicó.

    Respecto al rol de la PDI, planteó que deben “hacer su trabajo, que es revisar los papeles, pero en el caso de la policía aeroportuaria tiene una sensibilidad distinta, y esa sensibilidad distinta va en que han encontrado cargamento de droga que viene desde otros países para embarcarlo y lanzarlo a Europa a través de los puertos chilenos, lo cual está poniendo un riesgo significativo, no solamente en los aeropuertos, sino también en los puertos”.

    Para el líder del PDG, la solución a la problemática “tiene que partir con un agente ejecutivo, que tiene que ser la policía aeroportuaria”.

    Según el excandidato, la DGAC tendría información sobre irregularidades. "Hay cosas que ellos saben y le recomendaría al Ministerio de Seguridad hable con ellos. Ellos saben, ellos están todo el día mirando los puertos y los aeropuertos y por lo tanto lo saben muy bien".

    “Le decimos al presidente José Antonio Kast que se ponga serio con esto, y necesitamos una policía aeroportuaria ahora ya”, sostuvo.

    Más sobre:Franco ParisiNiños haitianospolicía aeroportuaria

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