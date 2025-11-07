Frente Amplio le prohíbe a Ripamonti reunirse con candidatos que compiten con el partido

27 JUNIO 2024 RETRATO A LA ALCALDESA DE VINA DEL MAR, MACARENA RIPAMONTI, EN EL PALACIO VERGARA. FOTO: DEDVI MISSENE

A finales de octubre, el senador José Miguel Insulza (PS), a través de su equipo, tomó contacto con el gabinete de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, (Frente Amplio).

En el marco de su campaña parlamentaria por un cupo en la Cámara Alta por la Región de Valparaíso, la histórica figura del PS buscaba reunirse con la edil de Viña del Mar para abordar las repercusiones del proyecto Las Salinas.

La solicitud fue recepcionada por el jefe de gabinete de la alcaldesa Leonardo Rissetti, quien amablemente transmitió que la cita entre el senador socialista y la alcaldesa no sería posible.

¿La razón? El jefe de equipo de Ripamonti explicó que había una orden expresa desde el Frente Amplio para sus alcaldes de no reunirse con candidatos al Parlamento. En el diálogo añadió que incluso les habían llamado la atención por ese tema.

La Tercera confirmó esa orden con la mesa central del partido que lidera Constanza Martínez.

“Desde el partido el llamado a todos nuestros militantes es que apoyen las candidaturas del Frente Amplio o a aquellas que orgánicamente hayamos definido apoyar”, explicó el secretario general del FA, Andrés Couble.

Consultado sobre el caso del senador socialista, el dirigente puntualizó que “Insulza compite con una candidatura nuestra”

“Quien compita con alguien del Frente Amplio no”, añadió.

El espaldarazo de los alcaldes

Los jefes comunales, a lo largo de todo el país, han jugado un rol clave en la elección parlamentaria.

Distintos candidatos al Congreso han apostado por “abrazar” a diferentes jefes comunales en el marco de su campaña, con la intención de ampliar su base de apoyo.

De hecho, fue la propia Ripamonti, en el marco de las fiestas patrias, quien le hizo un gesto al diputado de su partido -que va a la reelección-, Jorge Brito, al bailar un pie de cueca en la inauguración de las fiestas.

La alcaldesa de Viña del Mar también apareció esta semana en un video con el diputado Diego Ibáñez, quien disputa un cupo al Senado al igual que Insulza.

La alcaldesa también ha hecho públicos gestos a la candidatura del abogado Jaime Bassa, quien compite a la Cámara de Diputados en un cupo del FA.

Insulza, en tanto, ha debido echar mano a los alcaldes que tiene el Partido Socialista en la región.

Aunque son cuatro -Alfonso Muñoz (El Tabo), Dina González (Calle Larga), Filomena Navia (La Cruz) y Carmen Castillo (San Felipe)- ha sido solo esta última -al menos de manera pública- quien la ha dado su respaldo a su compañero de partido.

“Aquí estamos estamos con nuestros dos candidatos socialistas: Nelson Venegas y José Miguel Insulza. Votemos por ellos este 16 de noviembre”, fue la invitación de la alcaldesa, a través de un video publicado a inicios de esta semana.