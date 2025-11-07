OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Política

    Frente Amplio le prohíbe a Ripamonti reunirse con candidatos que compiten con el partido

    A finales de octubre el senador socialista, José Miguel Insulza, quien compite por un cupo en la Región de Valparaíso, pidió una reunión con la alcaldesa de Viña del Mar. Le explicaron que por orden del FA esta no sería posible.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    27 JUNIO 2024 RETRATO A LA ALCALDESA DE VINA DEL MAR, MACARENA RIPAMONTI, EN EL PALACIO VERGARA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    A finales de octubre, el senador José Miguel Insulza (PS), a través de su equipo, tomó contacto con el gabinete de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, (Frente Amplio).

    En el marco de su campaña parlamentaria por un cupo en la Cámara Alta por la Región de Valparaíso, la histórica figura del PS buscaba reunirse con la edil de Viña del Mar para abordar las repercusiones del proyecto Las Salinas.

    La solicitud fue recepcionada por el jefe de gabinete de la alcaldesa Leonardo Rissetti, quien amablemente transmitió que la cita entre el senador socialista y la alcaldesa no sería posible.

    ¿La razón? El jefe de equipo de Ripamonti explicó que había una orden expresa desde el Frente Amplio para sus alcaldes de no reunirse con candidatos al Parlamento. En el diálogo añadió que incluso les habían llamado la atención por ese tema.

    27 JUNIO 2024 RETRATO A LA ALCALDESA DE VINA DEL MAR, MACARENA RIPAMONTI, EN EL PALACIO VERGARA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La Tercera confirmó esa orden con la mesa central del partido que lidera Constanza Martínez.

    “Desde el partido el llamado a todos nuestros militantes es que apoyen las candidaturas del Frente Amplio o a aquellas que orgánicamente hayamos definido apoyar”, explicó el secretario general del FA, Andrés Couble.

    Consultado sobre el caso del senador socialista, el dirigente puntualizó que “Insulza compite con una candidatura nuestra”

    “Quien compita con alguien del Frente Amplio no”, añadió.

    El espaldarazo de los alcaldes

    Los jefes comunales, a lo largo de todo el país, han jugado un rol clave en la elección parlamentaria.

    Distintos candidatos al Congreso han apostado por “abrazar” a diferentes jefes comunales en el marco de su campaña, con la intención de ampliar su base de apoyo.

    De hecho, fue la propia Ripamonti, en el marco de las fiestas patrias, quien le hizo un gesto al diputado de su partido -que va a la reelección-, Jorge Brito, al bailar un pie de cueca en la inauguración de las fiestas.

    La alcaldesa de Viña del Mar también apareció esta semana en un video con el diputado Diego Ibáñez, quien disputa un cupo al Senado al igual que Insulza.

    La alcaldesa también ha hecho públicos gestos a la candidatura del abogado Jaime Bassa, quien compite a la Cámara de Diputados en un cupo del FA.

    Insulza, en tanto, ha debido echar mano a los alcaldes que tiene el Partido Socialista en la región.

    Aunque son cuatro -Alfonso Muñoz (El Tabo), Dina González (Calle Larga), Filomena Navia (La Cruz) y Carmen Castillo (San Felipe)- ha sido solo esta última -al menos de manera pública- quien la ha dado su respaldo a su compañero de partido.

    “Aquí estamos estamos con nuestros dos candidatos socialistas: Nelson Venegas y José Miguel Insulza. Votemos por ellos este 16 de noviembre”, fue la invitación de la alcaldesa, a través de un video publicado a inicios de esta semana.

    Más sobre:PolíticaFrente AmplioParlamentoLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trama bielorrusa: defensa de Vargas y Lagos cuestionan que Codelco intervenga durante formalización

    El plan de Boric para capitalizar sus acercamientos con Bolivia

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    Desde el caos en una feria de emprendedores a autos hundidos: las consecuencias más sorprendentes de la lluvia en la RM

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    Alberto Benegas Lynch: “Creo que hay un efecto contagio entre Chile y Argentina en el tema de la batalla cultural”

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    3.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    4.
    IPC de octubre sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cuatro años y medio

    IPC de octubre sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cuatro años y medio

    5.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    El plan de Boric para capitalizar sus acercamientos con Bolivia
    Chile

    El plan de Boric para capitalizar sus acercamientos con Bolivia

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    Desde el caos en una feria de emprendedores a autos hundidos: las consecuencias más sorprendentes de la lluvia en la RM

    Del dato al propósito
    Negocios

    Del dato al propósito

    Industria chilena de videojuegos eleva sus exportaciones en 2025: Estados Unidos, Hong Kong e Irlanda son los principales destinos

    CFA critica las causales de Hacienda para cambiar meta fiscal y advierte riesgos que deuda supere el 45% del PIB

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago
    Tendencias

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China que entró en servicio

    Torneo al día: las “finales” por las copas y el descenso que animarán el infartante desenlace de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Torneo al día: las “finales” por las copas y el descenso que animarán el infartante desenlace de la Liga de Primera

    Sin margen de error: Fernando Ortiz suma a Marcos Bolados al ataque de Colo Colo para desafiar a Unión Española

    Por arreglo de partidos: detienen a 17 árbitros y al presidente de un club en Europa

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado
    Cultura y entretención

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado

    Frente a frente: Jeanette y Franco Simone se presentan con show de grandes éxitos en Movistar Arena

    Illapu presenta el primer adelanto de su nuevo disco de versiones de sus clásicos de los ’90

    Alberto Benegas Lynch: “Creo que hay un efecto contagio entre Chile y Argentina en el tema de la batalla cultural”
    Mundo

    Alberto Benegas Lynch: “Creo que hay un efecto contagio entre Chile y Argentina en el tema de la batalla cultural”

    Japón despliega tropas del Ejército para combatir creciente ola de ataques mortales de osos

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EE.UU.

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego