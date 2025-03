Frente Amplio mantiene en suspenso definición presidencial y niega que hayan nominado a Vodanovic como abanderado

hace 7 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

Santiago, 15 de marzo de 2025. La directiva nacional del Frente Amplio realiza su comité central en la sede de la CUT. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

La colectividad convocó a un comité central para discutir la carta que los representará en la carrera presidencial. Pese a que se esperaba que el diputado Gonzalo Winter asumiera el desafío, aún no hay señales claras de ello. A su vez, la tienda negó haber recibido un "no" del alcalde de Maipú, argumentando que no lo han nominado oficialmente.