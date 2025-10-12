SUSCRÍBETE
Política

FREVS por destitución del director del SAG: “Nos preocupa que pudiera ser continuidad de la represalia política”

Por medio de una declaración, la directiva nacional de la Federación Regionalista Verde comentó que la "represalia política" fue el único fundamento de la salida del ministro Esteban Valenzuela Social (FREVS).

María José HalabiPor 
María José Halabi

El pasado miércoles 8 de octubre el Ministerio de Agricultura solicitó la renuncia del director del Servicio Agrícola y Ganadero, José Guajardo Reyes.

Por medio de un comunicado, el ministerio subrayó que “tras un análisis de la gestión del servicio y responde a la necesidad de fortalecer la conducción del SAG, asegurar una temporada agrícola exitosa y resguardar la imagen de Chile en los mercados internacionales”.

Otro antecedente relevante es que el pasado miércoles 8, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, consignó que “la solicitud de renuncia se debe fundamentalmente a temas de gestión interna, de tener mejores certezas de preparación para enfrentar una temporada crítica”.

En la misma línea, la ministra Fernández ahondó este domingo sobre las movilizaciones de la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola Ganadero (Asfusag).

Según el detalle que compartieron los dirigentes de la asociación gremial esa jornada, estarían demandando una serie de compromisos incumplidos durante la administración José Guajardo.

La declaración del FREVS

Este domingo, la directiva nacional de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) realizó una declaración frente a la destitución de José Guajardo Reyes.

En esta, a la cual tuvo acceso La Tercera, lamentaron la situación y señalaron que “nos preocupa que esta destitución de Guajardo pudiera ser continuidad de la represalia política que fue el único fundamento de la salida del ministro Esteban Valenzuela".

Cabe recordar que la discusión se enmarca en el conflicto que produjo la decisión de la directiva de la FREVS de restarse de la lista única para las parlamentarias pese a que los liderazgos del sector habían solicitado que se armara una sola propuesta de candidatos.

Así, el FREVS decidió hacer otra lista al ver que los partidos más grandes del sector -en particular, el Frente Amplio, el PC, el PS y el PPD- no cedían en los cupos.

Con ello, el partido liderado por Flavia Torrealba considera que la remoción de Esteban Valenzuela fue un “castigo”.

“Sería una contradicción más con el compromiso del Gobierno de realizar una gestión de excelencia, inclusiva y respetuosa de la diversidad de la alianza que lo sustenta, y con los intereses de la sociedad en el centro de su gestión”, mencionaron.

Sumaron que “no podríamos imaginar, además, que ello continuara ocurriendo en plena campaña para las elecciones presidenciales y legislativas”.

En la declaración defendieron a Guajardo y señalaron que “no tenemos dudas de que es un profesional de excelencia, con una formación avanzada en medicina veterinaria, gestión sanitaria y comercio internacional, y con una trayectoria pública marcada por el compromiso ético y técnico”.

Añadieron que “a diferencia de las injustas declaraciones de la ministra Fernández, José Guajardo había logrado fortalecer institucionalmente el SAG".

“En lo fitosanitario se ha tenido el 2024 y este primer semestre del 2025, récords en exportación de frutas. Había fortalecido la imagen de Chile como un país confiable en sanidad. Ello, a pesar de que el Gobierno no ha apoyado el proyecto del SAG y el ex ministro Esteban Valenzuela de confiscar los vehículos que ingresen frutas ilegales que pudieran traer plagas. Desde el SAG, se fue capaz de mantener la cadena exportadora y la provisión de tomate y hortalizas desde Arica", explicaron.

Esgrimieron que “no tenemos dudas de que José Guajardo aportó en forma valiosa a la seguridad alimentaria de Chile y el mundo, por lo que su destitución fue improcedente e injusta, lo que se agrava por las posteriores declaraciones destempladas de la actual ministra de Agricultura“.

FREVSSAGDestituciónDeclaración

