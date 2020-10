Galli se suma a críticas por postura del presidente del PC: “El rechazo a la violencia debe ser absoluto, independiente del contexto en el que se dé”

A menos de una semana de la conmemoración del estallido social y en días en que recrudecieron los incidentes tras manifestaciones en Plaza Baquedano, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, encabezó este martes un nuevo balance policial y se refirió, entre otros temas, a las declaraciones del presidente del PC, Guillermo Teillier, en entrevista con La Tercera.

Cabe recordar que timonel de la colectividad aseguró a este medio que “si el gobierno y las fuerzas represivas como Carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse”. Dichos que fueron cuestionados transversalmente por el Ejecutivo, partidos de Chile Vamos e incluso por sectores de la oposición.

“La condena a la violencia tiene que ser absoluta, sin excusas, sin peros y sin matices. Uno a veces recuerda cuando el PC propugnaba la vía violenta como forma de hacer política. Yo confío que hoy, en democracia, todas las fuerzas políticas -incluyendo al PC- rechacen de manera absoluta la violencia y no excusen el que en una manifestación puede haber violencia”, dijo el subsecretario.

En esa línea, recalcó que “el rechazo a la violencia debe ser absoluto, independiente del contexto en el que se dé”.

Asimismo, respecto a lo que queda del mes de octubre -y ad portas del plebiscito constituyente-, el subsecretario señaló que "nos jugamos la gran disyuntiva entre optar por la democracia o la violencia; la disyuntiva entre optar por zanjar nuestras diferencias a través de la esencia de la democracia, que es el ejercicio del derecho a sufragio”.

Agregando que el día del referéndum, “lo que vamos a concretar es decirle no a la violencia y decirle que somos capaces como país de zanjar nuestras diferencias a través del voto”.

Balance

Con respecto al escenario de los últimos días, el subsecretario del Interior detalló que “el viernes hubo 28 eventos de orden público y se detuvo a 24 personas. El día de ayer también hubo eventos de orden público, con casi 40 detenidos”.

En esa línea reforzó que “las personas que cometen delitos, sea o no en el contexto de una manifestación pública, serán detenidos y puestos a disposición de la Justicia; y tendrán que responder frente a ella por sus hechos”.

Por su parte, el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspector Ricardo Yáñez, sostuvo que “la manifestación que hubo ayer fue muy violenta. Hubo grupos que se incorporaron a otro grupo que estaba haciendo una manifestación absolutamente legítima en el sector de Baquedano y que, posteriormente, hizo un desplazamiento donde efectivamente comenzaron rápidamente a cometerse daños y destrozos a la propiedad pública y privada y ataque a personal de Carabineros”.

Además, detalló que durante esta última jornada se registró en la comuna de Peñalolén “un ataque a una unidad que se encontraba defendiendo el cuartel policial (...); una bomba molotov cae y afecta directamente a un subteniente que estaba a cargo de personal en el lugar”. El uniformado, dijo Yáñez, terminó con quemaduras tipo A en su pantorrilla.