    Gobernador de Arica refuerza llamado a Boric para que acuda a la frontera con Perú y adopte “medidas en terreno”

    Diego Paco (RN) fue en la misma línea que el candidato republicano José Antonio Kast, luego del anuncio del presidente interino de Perú, José Jerí, de reforzar sus fronteras con personal militar para combatir la delincuencia.

    Alonso Aranda 
    Alonso Aranda
    Diego Paco, gobernador de Arica.

    El gobernador de la Región de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), la mañana de este martes reforzó el llamado al Presidente Gabriel Boric que hizo ayer el candidato republicano José Antonio Kast, para que acuda a la frontera con Perú, luego de las medidas adoptadas por el país vecino en materia de seguridad y resguardo de la zona.

    Esto, luego que el presidente interino de Perú, José Jerí, en una visita a Tacna el domingo, anunció que declarará en emergencia las fronteras del país, incluyendo los límites con Chile, con el fin de combatir el avance de la delincuencia. En concreto, informó que decretará dicha medida en las 28 provincias que comparten límites con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y nuestro país, con el fin de que las Fuerzas Armadas apoyen en el resguardo en estos espacios limítrofes.

    En diálogo con radio Agricultura, la autoridad de Arica sostuvo que por dicha razón “le pido también al Presidente de la República Gabriel Boric, que venga aquí a la región, hay que tomar decisiones en terreno, hay que ver todas las falencias, todos los puntos ciegos, porque lo que no puede pasar es que a Chile le pase lo mismo o lleguemos al mismo nivel de lo que hoy día está viviendo Perú”.

    Paco apuntó que si bien en la zona hay contingente militar “pero no tienen facultades y aquí no solamente es necesario darle más facultades, que es muy importante, pero también es necesario poder gestionar y articular con las distintas policías, con la PDI, con Carabineros, con Aduana, con Migraciones, con Servicios Impuestos Internos, falta un articulador en materia fronteriza que pueda coordinar y pueda sacar lo mejor de sí para poder cubrir nuestra frontera”.

    En ese sentido, dijo que además de esa articulación y de dotar de mayor tecnología a las Fuerzas Armadas y policías, “también es muy importante desincentivar a la migración ilegal, (porque) Chile no puede seguir siendo un país donde ingresar ilegalmente genere más beneficios que responsabilidades”.

    De esta manera, la autoridad regional fue en la misma línea del abanderado republicano, que demandó la presencia de Boric en la zona.

    “También le quiero hacer un llamado al Presidente de la República (...) Hoy, frente a esta situación, es fundamental que el Presidente se haga cargo. Él está gobernando, él nos señaló que iba a gobernar hasta el último día”, sostuvo Kast.

    La tarde de ayer lunes, Paco ya había solicitado al Mandatario reforzar la frontera. “Chile debe avanzar por dos caminos: el primero es fortalecer la frontera y el segundo es generar todos los desincentivos posibles para que las personas que ingresan de manera irregular no quieran venir a Chile ni permanecer en el país”.

