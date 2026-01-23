SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gobernadores de Ñuble y Biobío afirman que “exceso de burocracia” retrasa la entrega de ayuda a afectados por incendios

    Desde la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) cuestionaron que la disposición de los recursos depende de revisiones administrativas que retrasan la entrega de ayuda a la comunidad.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, realiza coordinaciones en terreno.

    Tras los recientes incendios registrados en las regiones de Ñuble y Biobío, que dejan hasta el momento 21 víctimas fatales y más de 2.000 viviendas afectadas, desde la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) cuestionaron lo que consideran como una excesiva burocracia para que los afectados puedan acceder a la ayuda estatal.

    Tras expresar su solidaridad con las regiones afectadas, el presidente de la Agorechi, Pablo Silva, indicó que “estamos preocupados porque observamos un exceso de burocracia administrativa para que, ante emergencias, exista una respuesta eficaz y con pertinencia territorial en la toma de decisión”.

    “A lo largo de los últimos 5 años, hemos insistido como gobernadores regionales sobre la necesidad de simplificar la tramitación de los recursos en Contraloría, cuestión que debe ser solucionada mediante una Ley impulsada por el gobierno de turno”, agregó.

    Por su parte, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, detalló que en su región “el consejo regional aprobó por unanimidad un marco presupuestario superior a los $34 mil millones para enfrentar esta emergencia y acelerar la reconstrucción. De ese monto, $2.359 millones corresponden al 2% de emergencia, de uso inmediato”.

    Sin embargo, relevó que para que estos recursos lleguen efectivamente a los afectados, “necesitamos que el gobierno concrete con urgencia las transferencias correspondientes. Hoy no es momento de burocracia, es momento de ponernos al servicio de las personas. Más que anuncios, lo que se requiere es rapidez administrativa y decisión para que la ayuda llegue a tiempo”.

    A su vez, el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, relevó que “es urgente que el Estado, el Parlamento, la Contraloría y el mundo privado, asuman su rol con la celeridad que la vida de nuestros habitantes exige: no podemos seguir demorando la tramitación de la Ley de Incendios y la Ley de Parcelaciones, ni mucho menos que el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) cumpla cinco años estancado en burocracia”.

    Ante esto, hizo “un llamado a las instituciones y a la generosidad del sector privado para agilizar estos trámites ahora, porque la convivencia irregular entre viviendas y forestales nos está costando cientos de vidas y requiere una solución definitiva que no admite más dilaciones”.

    Más sobre:Incendios forestalesgobernadoresAgorechiSergio GiacamanÓscar CrisóstomoPablo Silva

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca

    Diego Ibáñez critica exclusión del FA y del PC de cónclave citado por el PS: “Me parece nefasto”

    Gobierno informa 18 incendios en combate, 42 mil hectáreas arrasadas y más de 2.000 viviendas afectadas

    Detienen a acusado de provocar uno de los principales incendios en el Biobío: usaba cocina en mal estado

    De Siches a Cordero: la disímil performance de los independientes del gobierno de Boric

    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    Lo más leído

    1.
    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    2.
    Tensión en el Congreso por alta demanda de futuros exparlamentarios para integrar Consejo de Asignaciones

    Tensión en el Congreso por alta demanda de futuros exparlamentarios para integrar Consejo de Asignaciones

    3.
    Rincón manifiesta molestia de la comisión de Hacienda por dichos de Vallejo sobre estancamiento de la Ley de Incendios

    Rincón manifiesta molestia de la comisión de Hacienda por dichos de Vallejo sobre estancamiento de la Ley de Incendios

    4.
    Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast “son injustificadas” y lanza: “Están picados”

    Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast “son injustificadas” y lanza: “Están picados”

    5.
    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gobernadores de Ñuble y Biobío afirman que “exceso de burocracia” retrasa la entrega de ayuda a afectados por incendios
    Chile

    Gobernadores de Ñuble y Biobío afirman que “exceso de burocracia” retrasa la entrega de ayuda a afectados por incendios

    Diego Ibáñez critica exclusión del FA y del PC de cónclave citado por el PS: “Me parece nefasto”

    Gobierno informa 18 incendios en combate, 42 mil hectáreas arrasadas y más de 2.000 viviendas afectadas

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050
    Negocios

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    A menos de 50 días del fin del gobierno de Boric, proyectos en evaluación ambiental suman US$91.111 millones

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche
    El Deportivo

    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche

    “Va a ser una recuperación lenta y dolorosa”: Ruy Barbosa está en Chile y ya fue operado luego de su accidente en el Dakar

    Buscaban a denunciados por abuso sexual: barristas de Alianza Lima invaden entrenamiento y agreden a jugadores

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca
    Mundo

    Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer