Gobierno califica de “hito histórico” aprobación de PGU y recalca que está asegurado su financiamiento

Luego de que esta tarde la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad -en primer trámite- el proyecto de ley que entrega una Pensión Garantizada Universal (PGU) de $185 mil para el 80% de la población más vulnerable -la que, además, aplicará con una reducción gradual para quienes estén entre el 80% y el 90%- el gobierno calificó como un “hito histórico” el avance de la iniciativa y aseguraron que esperan poder comenzar a pagar este beneficio en los primeros meses de este año.

El texto fue aprobado de manera casi igual a lo que fue visado por la Comisión de Hacienda, con excepción de una indicación sobre rentas vitalicias. La propuesta del Ejecutivo era que para poder acceder a este sistema se contara con un saldo de 3 UF (cerca de $93 mil), aunque con el rechazo a esta norma se mantuvo el mínimo 5 UF ($ 176 mil) que existe en la actualidad.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, indicó que “cuando una ley es buena se nota y se vota unánimemente a favor, y eso es lo que ha ocurrido hoy en el Congreso para beneficio de 2 millones 100 mil chilenos y que, el Parlamento y Dios mediante, en marzo vamos a poder empezar a pagárselas”.

“Es un hito histórico, décadas esperando para mejorar las pensiones de muchos chilenos, intentos de distintos gobiernos y distintos parlamentos que hoy empieza a hacerse una realidad y que esperamos que en el Senado siga igual suerte y podamos transformarlo en ley de la República”, agregó el secretario de Estado.

En este sentido, Melero destacó que “por primera vez en la historia de la seguridad social de Chile va a existir una pensión garantizada para todos los mayores de 65 años que estén en el 90% de los menores ingresos del país”.

Sobre la indicación rechazada, el ministro del Trabajo indicó que “tiene que ver con el valor con el que se pueden contratar las rentas vitalicias, que hoy se pueden hacer de $176 mil como mínimo, de acuerdo al valor de la pensión básica solidaria, pero eso dejaba a muchas personas fuera, y el proyecto de ley proponía que pudiera hacerse hasta por 3 UF, o sea, aproximadamente, $100 mil. El objetivo del gobierno era poder darle el beneficio de una renta vitalicia a muchos que por el monto de lo que tenían ahorrado, no lo podían hacer”.

En este sentido, sostuvo que “vamos a intentar reponerlo, modificarlo, en el Senado para que más chilenos puedan contratar una renta vitalicia hasta por lo menos $100 mil”.

Agregó que las pensiones para personas que se rigen bajo leyes especiales se mantendrán igual. “Van a poder ver complementada su pensión hasta el monto de $185 mil. Antes era hasta el monto de la Pensión Básica Solidaria, ahora va a poder ser al monto de la renta garantizada nueva”, explicó.

Financiamiento

Sobre las dudas generadas desde la oposición respecto de si actualmente existe el financiamiento para una reforma de esta envergadura, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, hizo un llamado a la tranquilidad, aunque afirmó que espera que se acelere la tramitación del proyecto de exenciones tributarias, el que ayudará a financiar la PGU.

“Entendemos que todas estas políticas públicas son buenas, e importantes políticas públicas tienen que estar bien financiadas. Nosotros en ese sentido hemos tratado de dar la mejor explicación posible en la Comisión de Hacienda y mañana la vamos a volver a dar”, sostuvo, en relación a la presentación que deben hacer este martes ante la instancia parlamentaria.

“Nosotros si queremos darle velocidad y ritmo al proyecto de exenciones, porque este proyecto, que busca reducir o eliminar exenciones, también entrega parte del financiamiento necesario. Por lo tanto, tal como ha avanzado rápido el proyecto de PGU hoy, esperamos también poder avanzar lo más rápido con exenciones, conversar lo que haya que conversar, llegar a acuerdos en lo que haya que llegar a acuerdos, pero asegurar y dar la tranquilidad de que el financiamiento está y eso es lo que mañana vamos a ir a conversar”.

Al respecto, sostuvo que “aquí hay recursos que están provisionados no sólo este año, sino también los años siguientes, con prácticamente medio punto del PIB, pero además de eso, obviamente con eso no nos alcanza, necesitamos también financiar a través de estas mayores exenciones”.

“Nos gustaría estar discutiendo el proyecto de exenciones ojalá durante esta semana en la Cámara, o si no a comienzos de la próxima semana”, agregó Cerda.

Insistido sobre la forma de financiamiento de la PGU, Cerda insistió que “desde el punto de vista del gobierno está completamente financiado, queremos dar la completa tranquilidad, y por lo tanto lo que aquí ha ocurrido ha sido un paso muy importante, porque ahora nos permite seguir con la tramitación y en la medida que tengamos todo el financiamiento empezar a pagar lo antes posible, que nuestra idea es que sea en febrero”, concluyó.

Nuevos beneficiarios y montos de los pagos

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, sostuvo que el proyecto del Ejecutivo permitirá que “ninguna pensión esté bajo la línea de la pobreza”, y destacó que “esta PGU reemplaza y mejora los beneficios del Pilar Solidario, es decir, cerca de 1,5 millón de personas van a ver mejoradas sus pensiones e ingresa a más de 604 mil nuevas personas beneficiarias, que no tenían aporte del Estado, muchas de ellas de clase media, que por no estar bajo el 60% más vulnerable, no recibían aporte estatal”.

Al respecto explicó que la PGU aplicará a todas las personas que esten bajo el 90% de mayor vulnerabilidad y que el aporte que recibirán dependerá de la pensión base que tengan actualmente las personas. “Si tienen una pensión base bajo los 630 mil pesos, (recibirán) 185 mil pesos líquidos de aumento de pensión permanente, y quienes tengan entre 630 mil pesos y un millón de pesos, (obtendrán) montos decrecientes hasta llegar a cero cuando esa pensión base sea mayor a un millón de pesos”.

Rubilar destacó que la fecha de entrega de los nuevos montos dependerá de la celeridad de la tramitación del proyecto en el Congreso. “En la medida de que el Congreso apruebe más rápido, un mes después todos aquellos pensionados del sistema del Pilar Solidario van a poder ver aumentada su pensión”.

Agregó que “seis meses después, el primer día hábil del séptimo mes, van a ingresar todos aquellos nuevos, aquellos que no estaban dentro del los beneficios del Pilar Solidario. Esos son las personas que están entre el 60% y el 90% de vulnerabilidad y aquellos que no se han pensionado y siguen trabajando, y que no podían percibir beneficios por no haberse jubilado”.

En este sentido, indicó que durante los seis meses después de la aprobación de la ley se establecerá un procedimiento de inscripción para poder generar los pagos de los nuevos beneficiarios. Quienes ya están inscritos en el Pilar Solidario, verán aumentados sus beneficios de forma automática.

Reacciones de diputados

Tras la aprobación del texto enviado por el Ejecutivo, el diputado UDI Juan Antonio Coloma sostuvo que “necesitabamos poder dar una señal después de años de paralización de las pensiones”.

En la ocasión dijo “agradecer” los votos de la oposición en esta materia, ya que “estuvieron por sobre poner diferencias políticas, poner apoyos humanos pensando en los adultos mayores”.

Agregó que “este es un proyecto que está financiado y hacemos un llamado al Senado a poder tramitarlo a la brevedad posible, para que sea a partir del 1 de febrero que se comience a pagar la PGU”.

Por su parte, Raúl Soto, jefe de bancada del PPD, sostuvo que “hoy ha primado la responsabilidad y el pensar en el bien común de los chilenos y chilenas. Llevamos años en Chile en que la clase política ha sido incapaz de ponerse de acuerdo para mejorar las pensiones”.

Sin embargo, recordó que “desde la oposición, en 2019 le pedimos al Presidente Piñera una pensión básica universal. En aquella oportunidad se negó y hoy, en las postrimerías de su gobierno presenta esta iniciativa, que es tardía, es insuficiente, porque queremos avanzar a un segundo peldaño en el próximo gobierno de un monto que llegue a $250 mil, pero creemos que es un primer paso en la dirección correcta y nosotros no podíamos ser un obstáculo y teníamos el deber ético y político de aprobar esta iniciativa”.

Agregó que en los próximos trámites legislativos del proyecto se deben generar, “especialmente en el Senado, los acuerdos necesarios para viabilizar el financiamiento, que es donde han estado las mayores dudas”.

Sobre el rechazo de la indicación sobre las rentas vitalicias, Soto destacó que “la rechazamos finalmente porque consideramos que no podíamos aplazar la entrada en vigencia de la ley. Eso significaba que por una disputa política pequeña, finalmente los jubilados de nuestro país podían estar meses esperando la llegada de este reajuste”.

A su turno, el vicepresidente de la Cámara Baja, Francisco Undurraga (Evópoli), sostuvo que la aprobación de la iniciativa “es una buena señal para el país”.

“El país se conduce todos los días del año y no se suspende a la espera de un nuevo Presidente y eso es indudablemente destacable”, agregó.

No obstante, criticó que el proyecto “excluye al mundo de la discapacidad”. En este sentido, Undurraga destacó que “he hablado con el ministro de Hacienda, va a hacer sus mejores esfuerzos en el Senado. La verdad es que el principio de igualdad ante la ley debe primar, al menos, para todos los ciudadanos de Chile que están pensionados, ya sea por una pensión de invalidez o por otra situación”.

En tanto, Leopoldo Pérez, jefe de bancada de RN, hizo un llamado al Senado es a aprobar el proyecto del ley en segundo trámite. “Hoy día asistimos, más allá de los discursos grandilocuentes de algunos, las pasadas de cuentas de otros, las vueltas de carnero de otros, lo importante es que de una vez por todas se dejaron aparte los cálculos electorales mezquinos”.

Asimismo, el diputado PS Marcelo Schilling manifestó que la aprobación del proyecto de PGU en la Cámara “no solo es una victoria para los pensionados actuales que tienen bajas pensiones sino que también una victoria conceptual, de que las personas tienen derechos universales garantizados por ser personas, y eso ha costado mucho superarlo contra la teoría de la focalización que es propia del pasado económico planetario, no solo de Chile”.