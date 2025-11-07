OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Política

    Gobierno endurece el tono contra Kaiser y cuestiona mutismo de Kast y Matthei por propuestas contra “acuerdos civilizatorios”

    Desde La Moneda reforzaron este viernes la arremetida contra el abanderado libertario tras deslizar una apertura a indultar a condenados por crímenes de lesa humanidad. "Aquí pareciera que hay una especie de retroceso civilizatorio y humanitario”, dijo la vocera, Camila Vallejo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Johannes Kaiser / Evelyn Matthei / José Antonio Kast

    El gobierno del Presidente Gabriel Boric endureció el tono en contra del candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, por sus dichos en torno a posibles beneficios para condenados de la dictadura, y a la vez, repasó a José Antonio Kast (Rep.) y Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) por su silencio al respecto.

    Fue la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, quien la mañana de este viernes cuestionó la postura del diputado en el reciente debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

    En dicho foro, el aspirante libertario a La Moneda deslizó que de llegar a la obtener la máxima magistratura del país estaría por indultar a Miguel Krassnoff y otros condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

    “En elecciones pasa que hay como una especie de competencia de frases, quien logra marcar un poquito más. Y es propio de estos contextos, pero lo importante, creo yo, que en medio de tanta frase no perdamos de vista la importancia de resguardar nuestros principios democráticos y ciertos consensos democráticos que hacen que Chile logre gozar, dentro de todo, de una buena salud”, dijo Vallejo en diálogo con CNN Radio Chile.

    Al ser requerida sobre qué consensos han sido puestos en duda a su juicio durante la campaña presidencial, dijo: “Yo creo que, por ejemplo, el consenso de que los criminales, los más peligrosos de nuestro país, tienen que estar presos, independientemente de la edad que tengan, cumpliendo sus condenas establecidas por la justicia”.

    “Yo quiero recordar algo muy importante, porque no solamente el candidato Kaiser dijo que indultaría a Miguel Krassnoff (...) uno de los criminales más peligrosos y él dijo que lo iba a indultar, junto con los otros criminales de Punta Peuco. Pero además en el Congreso Nacional, los parlamentarios de derecha han propuesto un proyecto de ley para dar libertad condicional a delincuentes y criminales, entre ellos los de Punta Peuco, pero no solo los de Punta Peuco, que han cometido delitos, por ejemplo, de violación a menores de edad, por cumplir una mayoría de edad”, remarcó.

    Tras esto, la portavoz del Ejecutivo cuestionó duramente que propuestas de ese tipo no sean puestas en cuestión por parte de las otras candidaturas de las derechas.

    “Eso es lo que se está planteando por parte de alguien que aspira a la presidencia de la República y que no se cuestione fuertemente eso por parte, por ejemplo, de las otras candidaturas de derecha me parece preocupante. Cuando hace poco tiempo veíamos que el expresidente Sebastián Piñera firmaba el compromiso por Democracia Siempre o había hablado de los cómplices pasivos o incluso había cerrado el penal Cordillera”, dijo.

    Y luego agregó: “Ese es el consenso que habíamos logrado con la oposición, con la derecha en su momento y aquí pareciera que hay una especie de retroceso civilizatorio y humanitario”.

    “En la democracia nosotros podemos ser de izquierda, derecha, centro o apolíticos, entre comillas, porque creemos, no sé, en un Estado más social, otro un Estado que deje más en manos del mercado, los privados, la economía, los servicios, y eso es parte de una democracia, pero que tengamos a miembros de derecha reivindicando el golpe de Estado, la dictadura o diciendo que los que violaron a mujeres, menores de edad, tienen que estar libres simplemente porque cumplieron una mayoría de edad o diciendo incluso que están presos porque nos caían mal, creo yo que es realmente un retroceso civilizatorio”, reforzó.

    Más sobre:PresidencialesJohannes KaiserCamila VallejoMiguel KrassnoffPunta PeucoJosé Antonio KastEvelyn Matthei

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Japón despliega tropas del Ejército para combatir creciente ola de ataques mortales de osos

    Chomali expresa preocupación por propuestas presidenciales sobre migración: advierte que la xenofobia es “peligrosa”

    La tasa de interés para un crédito hipotecario cae a su nivel más bajo desde fines de 2021

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Dani Ride después de Viña: “Si tengo que ser la primera piedra para iniciar un debate, no me incomoda”

    Exportaciones chinas caen por primera vez en casi dos años y envíos a EE.UU se derrumban otra vez

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    3.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    4.
    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    5.
    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Egipto vs. Venezuela por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Egipto vs. Venezuela por el Mundial Sub 17

    Gobierno endurece el tono contra Kaiser y cuestiona mutismo de Kast y Matthei por propuestas contra “acuerdos civilizatorios”
    Chile

    Gobierno endurece el tono contra Kaiser y cuestiona mutismo de Kast y Matthei por propuestas contra “acuerdos civilizatorios”

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    La tasa de interés para un crédito hipotecario cae a su nivel más bajo desde fines de 2021
    Negocios

    La tasa de interés para un crédito hipotecario cae a su nivel más bajo desde fines de 2021

    Exportaciones chinas caen por primera vez en casi dos años y envíos a EE.UU se derrumban otra vez

    IPC de octubre sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cuatro años y medio

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región
    Tendencias

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China que entró en servicio

    Aunque no ganó el Nobel, por qué Donald Trump podría recibir un Premio de la Paz este año

    Dónde y a qué hora ver a Unión Española vs. Colo Colo por la Liga de Primera
    El Deportivo

    Dónde y a qué hora ver a Unión Española vs. Colo Colo por la Liga de Primera

    Dónde y a qué hora ver a La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Dónde y a qué hora ver a Boca Juniors vs. River Plate en el clásico argentino

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Dani Ride después de Viña: “Si tengo que ser la primera piedra para iniciar un debate, no me incomoda”
    Cultura y entretención

    Dani Ride después de Viña: “Si tengo que ser la primera piedra para iniciar un debate, no me incomoda”

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

    Japón despliega tropas del Ejército para combatir creciente ola de ataques mortales de osos
    Mundo

    Japón despliega tropas del Ejército para combatir creciente ola de ataques mortales de osos

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EE.UU.

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de Estados Unidos

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego