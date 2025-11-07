Gobierno endurece el tono contra Kaiser y cuestiona mutismo de Kast y Matthei por propuestas contra “acuerdos civilizatorios”

El gobierno del Presidente Gabriel Boric endureció el tono en contra del candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, por sus dichos en torno a posibles beneficios para condenados de la dictadura, y a la vez, repasó a José Antonio Kast (Rep.) y Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) por su silencio al respecto.

Fue la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, quien la mañana de este viernes cuestionó la postura del diputado en el reciente debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

En dicho foro, el aspirante libertario a La Moneda deslizó que de llegar a la obtener la máxima magistratura del país estaría por indultar a Miguel Krassnoff y otros condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

“En elecciones pasa que hay como una especie de competencia de frases, quien logra marcar un poquito más. Y es propio de estos contextos, pero lo importante, creo yo, que en medio de tanta frase no perdamos de vista la importancia de resguardar nuestros principios democráticos y ciertos consensos democráticos que hacen que Chile logre gozar, dentro de todo, de una buena salud”, dijo Vallejo en diálogo con CNN Radio Chile.

Al ser requerida sobre qué consensos han sido puestos en duda a su juicio durante la campaña presidencial, dijo: “Yo creo que, por ejemplo, el consenso de que los criminales, los más peligrosos de nuestro país, tienen que estar presos, independientemente de la edad que tengan, cumpliendo sus condenas establecidas por la justicia”.

“Yo quiero recordar algo muy importante, porque no solamente el candidato Kaiser dijo que indultaría a Miguel Krassnoff (...) uno de los criminales más peligrosos y él dijo que lo iba a indultar, junto con los otros criminales de Punta Peuco. Pero además en el Congreso Nacional, los parlamentarios de derecha han propuesto un proyecto de ley para dar libertad condicional a delincuentes y criminales, entre ellos los de Punta Peuco, pero no solo los de Punta Peuco, que han cometido delitos, por ejemplo, de violación a menores de edad, por cumplir una mayoría de edad”, remarcó.

Tras esto, la portavoz del Ejecutivo cuestionó duramente que propuestas de ese tipo no sean puestas en cuestión por parte de las otras candidaturas de las derechas.

“Eso es lo que se está planteando por parte de alguien que aspira a la presidencia de la República y que no se cuestione fuertemente eso por parte, por ejemplo, de las otras candidaturas de derecha me parece preocupante. Cuando hace poco tiempo veíamos que el expresidente Sebastián Piñera firmaba el compromiso por Democracia Siempre o había hablado de los cómplices pasivos o incluso había cerrado el penal Cordillera”, dijo.

Y luego agregó: “Ese es el consenso que habíamos logrado con la oposición, con la derecha en su momento y aquí pareciera que hay una especie de retroceso civilizatorio y humanitario”.

“En la democracia nosotros podemos ser de izquierda, derecha, centro o apolíticos, entre comillas, porque creemos, no sé, en un Estado más social, otro un Estado que deje más en manos del mercado, los privados, la economía, los servicios, y eso es parte de una democracia, pero que tengamos a miembros de derecha reivindicando el golpe de Estado, la dictadura o diciendo que los que violaron a mujeres, menores de edad, tienen que estar libres simplemente porque cumplieron una mayoría de edad o diciendo incluso que están presos porque nos caían mal, creo yo que es realmente un retroceso civilizatorio”, reforzó.