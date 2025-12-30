SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gobierno intenta cerrar flanco por cirugía a madre de ministra de Salud en medio de arremetida UDI

    Desde La Moneda señalan que la decisión de la cirugía correspondió al equipo clínico del Hospital del Salvador.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    La ministra de Salud, Ximena Aguilera. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El gobierno del Presidente Gabriel Boric salió este martes a intentar cerrar el flanco abierto por la polémica operación “fast track” de cadera de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

    La progenitora de la autoridad llegó al Hospital del Salvador el 23 de diciembre con una fractura y poco más de 10 horas después ya estaba operada, en circunstancias que otros usuarios se demoran mucho más. En registros hospitalarios quedó consignado que la intervención pasó por una decisión administrativa.

    El hecho desató una arremetida de la UDI. Esto, luego que un grupo de diputados de la colectividad acudió la Contraloría General de la República para hacer ingreso de un escrito luego de conocida la información. Y por otro solicitarán que a través de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados se cite a la ministra y a las autoridades sanitarias para dar explicaciones.

    En este contexto, en esta jornada el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, remarcó que la decisión de la cirugía correspondió el equipo clínico del Hospital El Salvador.

    “Quien toma las decisiones es el equipo clínico o el equipo médico del respectivo recinto hospitalario y lo hacen sobre la base de protocolos que tiene el propio Ministerio de Salud respecto de situaciones de cirugía programada, otras que son de urgencia, y sobre esa base se aplican los protocolos y se toman las decisiones correspondientes”, dijo.

    A eso agregó que “toda vez que el hospital ha publicado su informe respecto de la forma en la cual se han desarrollado estas decisiones, no es mucho más lo que podemos agregar”.

    Más sobre:Ximena AguileraÁlvaro ElizaldeUDIHospital del SalvadorMinisterio de SaludMinsal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras ásperos cruces: Boric recibe este martes al embajador de Estados Unidos para entrega de cartas credenciales

    Nuevo error en Gendarmería: Liberan a sujeto que debía cumplir prisión preventiva

    “Me parece profundamente llamativo tanto escándalo”: Figueroa niega que el PC pretenda desestabilizar al futuro gobierno

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Lo más leído

    1.
    Carolina Goic se reúne con equipo de Kast para conversar sobre cómo se abordará el cáncer en el futuro gobierno

    Carolina Goic se reúne con equipo de Kast para conversar sobre cómo se abordará el cáncer en el futuro gobierno

    2.
    Vodanovic descarta idea de coalición con el FA y el PC: afirma que el PS “no tiene preferencia” entre partidos

    Vodanovic descarta idea de coalición con el FA y el PC: afirma que el PS “no tiene preferencia” entre partidos

    3.
    Senador Gahona (UDI) se muestra contrario a modificar ley de aborto en tres causales: “Para mí es un tema zanjado”

    Senador Gahona (UDI) se muestra contrario a modificar ley de aborto en tres causales: “Para mí es un tema zanjado”

    4.
    Vodanovic por publicación de embajadora en Nueva Zelanda: “Tendrá que haber algún tipo de decisión sobre su conducta”

    Vodanovic por publicación de embajadora en Nueva Zelanda: “Tendrá que haber algún tipo de decisión sobre su conducta”

    5.
    “Terraplanista” y “charlatán”: las duras críticas de la presidenta del FA a Kaiser en medio de su posible llegada al gobierno de Kast

    “Terraplanista” y “charlatán”: las duras críticas de la presidenta del FA a Kaiser en medio de su posible llegada al gobierno de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar
    Chile

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Tras ásperos cruces: Boric recibe este martes al embajador de Estados Unidos para entrega de cartas credenciales

    Nuevo error en Gendarmería: Liberan a sujeto que debía cumplir prisión preventiva

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público
    Negocios

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Impulso país desde el sur

    Telefónica anuncia aumento de capital de más de $300 mil millones

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria
    Tendencias

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes
    El Deportivo

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes

    El nuevo lío del fútbol chileno: los 12 clubes de la Segunda División amenazan con no iniciar la temporada 2026

    Jean Meneses sorprende y firma por una temporada en Deportes Limache

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria
    Cultura y entretención

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Quilicura Teatro Juan Radrigán regresa en enero con 32 obras y una cartelera que reúne lo mejor del teatro nacional

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal
    Mundo

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana