Gobierno intenta cerrar flanco por cirugía a madre de ministra de Salud en medio de arremetida UDI

El gobierno del Presidente Gabriel Boric salió este martes a intentar cerrar el flanco abierto por la polémica operación “fast track” de cadera de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

La progenitora de la autoridad llegó al Hospital del Salvador el 23 de diciembre con una fractura y poco más de 10 horas después ya estaba operada, en circunstancias que otros usuarios se demoran mucho más. En registros hospitalarios quedó consignado que la intervención pasó por una decisión administrativa.

El hecho desató una arremetida de la UDI. Esto, luego que un grupo de diputados de la colectividad acudió la Contraloría General de la República para hacer ingreso de un escrito luego de conocida la información. Y por otro solicitarán que a través de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados se cite a la ministra y a las autoridades sanitarias para dar explicaciones.

En este contexto, en esta jornada el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, remarcó que la decisión de la cirugía correspondió el equipo clínico del Hospital El Salvador.

“Quien toma las decisiones es el equipo clínico o el equipo médico del respectivo recinto hospitalario y lo hacen sobre la base de protocolos que tiene el propio Ministerio de Salud respecto de situaciones de cirugía programada, otras que son de urgencia, y sobre esa base se aplican los protocolos y se toman las decisiones correspondientes”, dijo.

A eso agregó que “toda vez que el hospital ha publicado su informe respecto de la forma en la cual se han desarrollado estas decisiones, no es mucho más lo que podemos agregar”.