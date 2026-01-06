Gobierno manifiesta preferencia hacia que un tribunal internacional juzgue a Nicolás Maduro

Durante su exposición en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el canciller Alberto van Klaveren reafirmó la postura del gobierno sobre la incursión de Estados Unidos en Venezuela y la captura del ahora exmandatario de ese país, Nicolás Maduro, quien era requerido por los tribunales estadounidenses por, entre otros cargos, narcoterrorismo.

La citada sesión tenía como fin abordar las polémicas declaraciones sobre la autodeterminación de Rapanui de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati -quien será removida de su puesto, según anunció el canciller en la misma instancia- y la situación en Venezuela. Respecto de este último punto

Respecto del último punto en la tabla, el titular de Relaciones Exteriores hizo un balance. “La captura de Nicolás Maduro y de su esposa (Cilia Flores) por fuerzas estadounidenses representa sin duda una situación sin precedentes en América del Sur”, sostuvo.

Fotografía de Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense en el edificio de la DEA, en Nueva York.

En su análisis, van Klaveren acotó que “se puede hablar hasta ahora de un objetivo de carácter selectivo, es decir, solamente buscar la remoción del líder principal sin demoler inmediatamente toda la estructura del chavismo. Se trata aparentemente de un cálculo pragmático con el objetivo final de evitar un colapso estatal completo en Venezuela" y que conforme a la constitución venezolana, de momento, “se trata de una transición que formalmente es legal dentro del marco institucional vigente en Venezuela”.

También, reiteró que Chile se encuentra en el grupo de países que “ha rechazado la acción de Estados Unidos, que ha cuestionado el uso de la fuerza, que ha llamado a una desescalada y al respeto al multilateralismo y al derecho internacional”. En ese sentido, argumentó que “este gobierno no ha defendido en caso alguno al régimen de Nicolás Maduro” y que “muy probablemente” Edmundo González, el candidato de la oposición venezolana, fue el ganador de las elecciones presidenciales.

Valparaíso, 6 de enero 2026 El ministro Alberto van Klaveren durante la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Foto: Sebastián Cisternas/ Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Chile debe seguir adhiriendo a un orden internacional basado en reglas, principios y valores. Creemos que aceptar la realidad de un orden internacional basado en la ley de los más fuertes, de un orden internacional controlado por las pocas potencias que tienen capacidad suficiente para imponerse, es un orden internacional que no es favorable para los intereses de países medianos y pequeños que integran el sistema internacional como es el nuestro", añadió.

Si bien reconoció que “hoy existe un derecho penal internacional precario, con insuficiencias”, Chile adhiere a él. “Y por eso a nosotros nos alegraría mucho más ver a Nicolás Maduro frente al Tribunal Penal Internacional que frente a un tribunal local en otro país, cualquiera que sea”, cerró.