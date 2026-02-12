SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gobierno realizará aporte a Unicef para enviar ayuda humanitaria a Cuba

    La decisión del gobierno se da luego de que el Partido Comunista (PC) pusiera presión para que se auxiliara al país caribeño.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Este jueves el gobierno confirmó que enviará ayuda humanitaria a Cuba, tras el bloqueo de Estados Unidos a la isla.

    En concreto, Chile hará un aporte al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) mediante el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID).

    Según detalló Cancillería, dicha agencia opera en Cuba y actúa abarcando la provisión de agua, atención de salud y nutrición, incluyendo equipamiento e insumos.

    Esto con el objetivo de “asegurar la continuidad de servicios esenciales y con especial foco en la población de niños, niñas y adolescentes”.

    Unicef

    Aunque el gobierno aún no especifica cuál será el aporte, con la Ley N° 20.138, el Presidente de la República queda facultado para efectuar aportes hasta por US$5 millones anuales.

    Las presiones PC

    La decisión del gobierno se da luego de que el Partido Comunista (PC) pusiera presión para que se auxiliara al país caribeño.

    Los representantes de la colectividad oficialista apelaban -en parte- a que Chile debía “devolverle la mano” a Cuba por los apoyos recibidos en diferentes catástrofes.

    “Como en el terremoto de Valdivia, en el tiempo la Unidad Popular y para el terremoto del 2010″, dijo por ejemplo el diputado Boris Barrera.

    También, como es sabido, la colectividad tiene varios reparos contra el país estadounidense. “Ante la arremetida de un imperio en decadencia, todos los países decentes del mundo deberían apoyar a Cuba, al que se intenta llevar al colapso a través de intensificar un bloqueo asfixiante de más de 60 años", reprochó, por su parte, Carmen Hertz.

    Asimismo, desde el PC se respaldó la ayuda anunciada por el gobierno de México y se instó a Chile a seguir esa senda.

    Más sobre:Gabriel BoricCubaUNICEF

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Segundo error en 24 horas: gendarme libera a reo enviado a prisión preventiva en tribunal de Viña del Mar

    Gobierno suspende vacaciones de altos mandos de Gendarmería y presenta denuncia ante Fiscalía tras liberación por error de reos

    Disolución de partidos: Demócratas asume el dictamen y FRVS acudirá al Tricel

    Boric tilda de “criminal” el bloqueo de EE.UU. a Cuba tras anuncio de envío de ayuda humanitaria a la isla

    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    Director Blanco y Negro dice que efecto positivo de rebaja tributaria “no está reflejado en el precio” de la oferta de Mosa

    Lo más leído

    1.
    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    2.
    Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista

    Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista

    3.
    La advertencia de la izquierda a Kast: si no apoya a Bachelet, tensionará la relación entre la oposición y La Moneda

    La advertencia de la izquierda a Kast: si no apoya a Bachelet, tensionará la relación entre la oposición y La Moneda

    4.
    Derecha se suma a presión por sala cuna: piden a Kast tramitar proyecto con celeridad a contar del 11 de marzo

    Derecha se suma a presión por sala cuna: piden a Kast tramitar proyecto con celeridad a contar del 11 de marzo

    5.
    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Segundo error en 24 horas: gendarme libera a reo enviado a prisión preventiva en tribunal de Viña del Mar
    Chile

    Segundo error en 24 horas: gendarme libera a reo enviado a prisión preventiva en tribunal de Viña del Mar

    Gobierno suspende vacaciones de altos mandos de Gendarmería y presenta denuncia ante Fiscalía tras liberación por error de reos

    Disolución de partidos: Demócratas asume el dictamen y FRVS acudirá al Tricel

    Director Blanco y Negro dice que efecto positivo de rebaja tributaria “no está reflejado en el precio” de la oferta de Mosa
    Negocios

    Director Blanco y Negro dice que efecto positivo de rebaja tributaria “no está reflejado en el precio” de la oferta de Mosa

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street

    Comercio acusa falta de claridad por la Ley de Plásticos de un Solo Uso

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”
    El Deportivo

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

    Otra vez cesante: Atlético Mineiro anuncia la salida de Jorge Sampaoli después de solo cinco meses en el cargo

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista
    Cultura y entretención

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?
    Mundo

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles