Gobierno realizará aporte a Unicef para enviar ayuda humanitaria a Cuba

Este jueves el gobierno confirmó que enviará ayuda humanitaria a Cuba, tras el bloqueo de Estados Unidos a la isla.

En concreto, Chile hará un aporte al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) mediante el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID).

Según detalló Cancillería, dicha agencia opera en Cuba y actúa abarcando la provisión de agua, atención de salud y nutrición, incluyendo equipamiento e insumos.

Esto con el objetivo de “asegurar la continuidad de servicios esenciales y con especial foco en la población de niños, niñas y adolescentes”.

Unicef

Aunque el gobierno aún no especifica cuál será el aporte, con la Ley N° 20.138, el Presidente de la República queda facultado para efectuar aportes hasta por US$5 millones anuales.

Las presiones PC

La decisión del gobierno se da luego de que el Partido Comunista (PC) pusiera presión para que se auxiliara al país caribeño.

Los representantes de la colectividad oficialista apelaban -en parte- a que Chile debía “devolverle la mano” a Cuba por los apoyos recibidos en diferentes catástrofes.

“Como en el terremoto de Valdivia, en el tiempo la Unidad Popular y para el terremoto del 2010″, dijo por ejemplo el diputado Boris Barrera.

También, como es sabido, la colectividad tiene varios reparos contra el país estadounidense. “Ante la arremetida de un imperio en decadencia, todos los países decentes del mundo deberían apoyar a Cuba, al que se intenta llevar al colapso a través de intensificar un bloqueo asfixiante de más de 60 años", reprochó, por su parte, Carmen Hertz.

Asimismo, desde el PC se respaldó la ayuda anunciada por el gobierno de México y se instó a Chile a seguir esa senda.