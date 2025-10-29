SUSCRÍBETE
Gobierno se abre a reponer platas políticas luego de molestia transversal por rebaja en reembolso por voto obtenido

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio), aseguró que se tendrá que buscar la manera en cómo se puede volver al guarismo original, pero que "es difícil pensarlo ahora que se está rechazando todo".

Nicolás QuiñonesPor 
Nicolás Quiñones
Claudio Cavalieri

Luego de la sesión de la comisión mixta de Presupuesto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio), dio una señal de apertura luego de la molestia transversal que estalló en las bancadas por la rebaja a las platas políticas que considera el proyecto de ley de erario fiscal.

Si bien este año el Servicio Electoral (Servel) ya entregó los anticipos correspondientes a partidos y candidatos, el Ministerio de Hacienda dispuso de un recorte en los reembolsos que otorga el Fisco por cada voto obtenido, lo que se evidenciaría a partir de 2026.

La explicación del jefe de la billetera fiscal fue que durante la mañana se le envió una información “a todas las bancadas” donde se indicaba que el Ejecutivo estaba a abierto “a buscar una manera inmediata para que se pueda reponer ese valor, no porque tengamos una visión distinta a la que hemos sostenido siempre, sino porque entendemos que el debate estaba ocurriendo en el medio de una elección parlamentaria”.

Respecto a la forma en cómo se podría reponer, agregó Grau, “es difícil pensarlo ahora que se está rechazando todo, pero tendremos que buscar la manera y tienen el compromiso del Ejecutivo de que eso se solucione”.

Reembolsos fiscales

Hoy la Ley N° 19.884 sobre financiamiento, gasto y transparencia electoral considera un pago de $1.535 (0,04 UF) a todo candidato militante o independiente por cada sufragio logrado. Adicionalmente, los partidos reciben $575 (0,015 UF), por cada voto de sus postulantes.

Sin embargo, sin avisar ni consultar la medida con las fuerzas políticas, el Ejecutivo, a través de la Dirección de Presupuestos, que dirige Javiera Martínez (Frente Amplio), planteó una reducción de esos reembolsos a $998 para los candidatos y $383 para los partidos.

En todo caso, para atenuar el impacto, el Ejecutivo propuso un mínimo de reembolsos en los montos globales, contemplados en la partida del Tesoro Público.

Debido a que las rendiciones de gastos y solicitudes de financiamiento fiscal no son inmediatas, pues requieren de una revisión del Servel, estos dineros recién se liberan el próximo año, por lo tanto, siempre son parte del Presupuesto del año entrante.

