Política

Grieta en comando de Jara fuerza intervención de la candidata y transparenta las dos almas de la campaña

Desde Punta Arenas, la abanderada presidencial del oficialismo tuvo que referirse a la pugna entre Ricardo Lagos Weber (PPD) y Bárbara Figueroa (PC) por los dichos de Carmona. "Yo no soy la mamá de ninguno de los dirigentes de los partidos", dijo también sobre el timonel de su partido.

David Tralma 
David Tralma
12.08.2025

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), estaba preparada para anunciar su plan nacional de empleabilidad en el marco de su gira en Punta Arenas. Pero, una vez más, los errores no forzados de su campaña la obligaron a cambiar el foco de su intervención.

A 3.000 kilómetros de Santiago, Jara debió pronunciarse sobre la pugna que protagonizaron su otrora generalísima de campaña e integrante de su comité estratégico, Bárbara Figueroa (PC), y uno de sus principales voceros, Ricardo Lagos Weber (PPD), por los dichos del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien, desde Ciudad de México, este domingo criticó la gestión del saliente ministro de Hacienda, Mario Marcel.

El disparo del timonel comunista cayó pésimo en el Socialismo Democrático, y desde el comando Lagos Weber acusó que el timonel del PC estaba “aportillando” la campaña presidencial de Jara, una idea que poco a poco comienza a ser esparcida dentro de altas esferas del oficialismo.

Aquello enardeció los ánimos en el PC, al punto de que este martes, en radio Cooperativa, Figueroa apuntó contra el portavoz de Jara: “En el caso del senador Lagos Weber, lo que uno esperaría es que como vocero del comando hable de la agenda de la candidata y no que esté dándoles respuesta a los presidentes de los partidos, porque no le compete esa función. No es vocero de la coalición, es vocero de la candidatura, y por lo tanto su labor principal es hablar respecto de lo que está haciendo la candidata”.

Momentos después de los dichos de Figueroa comenzaron los lamentos en el comando. “Una cosa es que un dirigente de afuera critique la campaña, pero otra distinta es que dos miembros del comando se pongan a pelear en público”, cuestionó con preocupación uno de los personeros apostados en Londres 76, a cuya idea suscriben otros tres dirigentes que están en la cruzada.

Los dichos de Carmona criticando al exministro Marcel ya habían complicado a Jara, quien la noche anterior determinó junto a su equipo que este martes tomaría distancia del timonel de su partido durante su intervención en Punta Arenas. Pero no estaba contemplado que también estaría obligada a referirse a la disputa entre sus voceros.

“Los esfuerzos que tenemos que concentrar tienen mucho más que ver con dar respuesta a los problemas que Chile tiene a que estar discutiendo entre los distintos dirigentes de los partidos. Ese es mi énfasis y, si es necesario que lo tenga que hacer presente nuevamente, apenas vuelva a Santiago voy a tener que hacer un esfuerzo en ese sentido”, partió diciendo Jara, en alusión a una posible reunión que deba sostener con los integrantes de su comando cuando regrese a la capital.

Luego, en referencia al caos que se desencadenó tras la crítica de Carmona a Marcel, agregó: “Aquí cada uno es responsable de sus propios dichos. Hay muchas personas que tienen opiniones distintas, que pueden ser válidas, pero el punto es si son oportunas y si son las vías más adecuadas o no. Cada uno de los que está opinando, por un lado y por el otro, son todos adultos”.

Yo les pediría que se concentren en la campaña: el proyecto político adversarial está al frente. Yo lo que haría es pedir esa concentración. Yo no soy la mamá de ninguno de los dirigentes de los partidos, quiero ser Presidenta de Chile”, complementó, finalmente, la abanderada presidencial del oficialismo, en un claro llamado al orden interno de quienes respaldan su candidatura.

Durante la tarde del martes el comando intentó desdramatizar el fuerte cruce entre ambos dirigentes, y la misma Figueroa intentó cambiar el foco señalando que lo “esencial” de la campaña es apuntar contra José Antonio Kast y disputar con él los temas programáticos, en particular respecto de su propuesta en pensiones.

En un intento por desviar la atención de la pugna interna, el comando se coordinó para enviar a dos de sus voceros a poner el foco en Kast: la diputada Gael Yeomans (FA) y el diputado Tomás Hirsch (AH).

La nueva polémica en Londres 76 evidenció las distintas visiones que conviven en el comando de Jara, el fenómeno de las “dos almas” que ha afectado hasta hoy al gobierno del Presidente Gabriel Boric. Por un lado está la visión más dura del PC –colectividad con la que ganó ampliamente las primarias– y por otro lado el Socialismo Democrático, que aboga por ampliar la base de apoyo de Jara al centro.

El mismo Lautaro Carmona ha defendido desde inicios de la semana pasada la idea de hacer “formulaciones” al programa que presentó Jara, labor para la que incluso en la comisión política de la tienda acudieron al economista Fernando Carmona, defenestrado del comando por la candidata Jara y cuestionado públicamente en más de una ocasión por ella.

Preocupación y dardos a Quiroga

Los constantes roces en el oficialismo, respecto de la campaña de Jara, han preocupado a miembros del comité estratégico. Este lunes, el equipo que coordina el sociólogo Darío Quiroga se reunió por casi dos horas en el sexto piso de Londres 76.

Allí, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, puso sobre la mesa que las críticas y el fuego amigo contra Jara y su comando no colaboran a la cruzada electoral, en referencia también a los cuestionamientos que han surgido estos días desde el Socialismo Democrático en contra de Quiroga y la encargada programática, Camila Miranda (FA).

Algunos de los presentes lo interpretaron como una defensa cerrada de partido a una de las militantes de sus filas, mientras que otros suscribieron a la idea central de la exdelegada respecto de evitar cualquier pelea política interna, ligada a la candidatura, que pueda afectar a Jeannette Jara.

Conocedores del encuentro dan cuenta de que desde el comando se evitó ahondar en esas polémicas. Esto porque tienen asumido que, durante la campaña, uno de los flancos constantes que tendrán que enfrentar son las cuñas y declaraciones del mismo oficialismo contra los personeros de Londres 76. La misma tesis fue compartida por algunos de los personeros presentes en la cita, como el secretario general del PPD, José Toro.

En ese sentido, ante cada crítica que ha surgido la apuesta siempre ha sido la de desdramatizar, e incluso buscar acercamientos con quienes vociferan las recriminaciones, como lo suele hacer Jara.

Por lo mismo, el cruce público entre Figueroa y Lagos Weber dejó en una posición incómoda –que previamente no habían experimentado– al comando de Jeannette Jara.

De todos modos, este espacio ha sido cuestionado por sectores del oficialismo que comienzan a ver atentos el rol que ha desempeñado Darío Quiroga, quien no milita en ningún partido pero que llegó al comando en las primarias como un fichaje directo de la exministra del Trabajo.

