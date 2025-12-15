Grupo de expresidentes Libertad y Democracia felicita a Kast por su triunfo en el balotaje

El Grupo Libertad y Democracia entregó este lunes sus felicitaciones a José Antonio Kast por su triunfo en el balotaje y ser electo Presidente de la República para el periodo 2026-2030.

El foro de ex jefes de Estado de derecha y centroderecha que han gobernado en Iberoamérica, publicó una comunicado en el que expresan que “los integrantes del Grupo Libertad y Democracia felicitan al presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, por su victoria democrática en la segunda vuelta presidencial".

En el texto apuntan que “este resultado expresa la voluntad soberana del pueblo chileno y reafirma la solidez de sus instituciones republicanas, así como el compromiso cívico con la libertad, el Estado de Derecho y la vigencia plena de la democracia".

“Confiamos en que el presidente electo sabrá encabezar un gobierno de unidad, guiado por el interés superior de Chile, que contribuya a la estabilidad institucional, al fortalecimiento de la democracia y al progreso de todos los chilenos”, agregan.

En el cierre del texto, los expresidentes reiteran su disposición “a seguir trabajando, desde los ámbitos regional e internacional, en la defensa de la democracia, la libertad y los valores republicanos en Chile y en toda América Latina”.

El grupo fue fundado en 2023 bajo el liderazgo del expresidente Sebastián Piñera. Hoy lo integra desde Chile el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle.