Guillermo Ramírez dice no compartir fallo del Tricel contra Rincón y afirma que situación de Jadue “es completamente distinta”

Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), abordó esta mañana en Radio Duna cómo se encuentra el escenario político de Ximena Rincón y Daniel Jadue tras los fallos del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Consultado en primera instancia por el rechazo por parte del Tricel a la candidatura de Ximena Rincón, el parlamentario expresó no estar de acuerdo, pero que lo respetaba “absolutamente”.

“Los fallos por supuesto que se pueden discutir porque estamos en democracia, pero se acatan”, expresó. En contraste, y frente al rechazo a la candidatura de Daniel Jadue, Ramírez apuntó que esto “es completamente distinto”.

“Los dos requisitos que establece la Constitución para perder la capacidad de votar o de presentarse como candidato, están plenamente cumplidos”, indicó. “Y por lo tanto creo que en derecho el tribunal falló bien. En el caso de Ximena Rincón hay un tema de contabilidad de plazo simplemente".

En esta línea, y en cuanto a la decisión del PC de ir a organismos internacionales por esta situación, acusando que se están vulnerando los derechos de Jadue, el presidente de la UDI acusó en esto que los comunistas “no respetan el Estado de Derecho, para ellos la institucionalidad y la democracia son instrumentales, sirven para llegar al poder”.

“Cada vez que un fallo no les gusta, dicen que van a ir a un tribunal internacional, es decir, no confían en los tribunales chilenos ni respetan ni acatan sus decisiones, salvo cuando a ellos les conviene, y por lo tanto lo que está ocurriendo ahora es un capítulo más de la falta de respeto del Partido Comunista hacia la institucionalidad chilena”, acusó.

Sobre esto mismo, y consultado sobre los dichos de la candidata por el oficialismo Jeannette Jara, quien respaldó la decisión del Tricel dejando así sin piso a Jadue y al PC, Ramírez se mostró satisfecho.

“Me alegro de que Jeannette Jara haya contradicho de manera tan clara a su propio partido”, afirmó.

Por otra parte, y frente a los dichos de la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien acusa una “artimaña” al timonel de la UDI para remover a Jadue y así moverse de los distritos de las comunas ABC1 al distrito 9, Ramírez apuntó se cambió de distrito desde hace una semana, y los delitos por los que se acusa a Daniel Jaude y el juicio “lleva años”.

“Para llegar al punto de presentar la acusación en el juicio oral se requiere haber pasado por un montón de etapas previas que también tomaron años. Decir que al final la culpa de que Jaude no sea candidato es mía es completamente absurdo”, indicó.