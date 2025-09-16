SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Guillermo Ramírez dice no compartir fallo del Tricel contra Rincón y afirma que situación de Jadue “es completamente distinta”

Si bien el presidente de la UDI )ndicó no estar de acuerdo con la decisión Tribunal Calificador de Elecciones, afirmó que lo respetaba "absolutamente".

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), abordó esta mañana en Radio Duna cómo se encuentra el escenario político de Ximena Rincón y Daniel Jadue tras los fallos del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Consultado en primera instancia por el rechazo por parte del Tricel a la candidatura de Ximena Rincón, el parlamentario expresó no estar de acuerdo, pero que lo respetaba “absolutamente”.

“Los fallos por supuesto que se pueden discutir porque estamos en democracia, pero se acatan”, expresó. En contraste, y frente al rechazo a la candidatura de Daniel Jadue, Ramírez apuntó que esto “es completamente distinto”.

“Los dos requisitos que establece la Constitución para perder la capacidad de votar o de presentarse como candidato, están plenamente cumplidos”, indicó. “Y por lo tanto creo que en derecho el tribunal falló bien. En el caso de Ximena Rincón hay un tema de contabilidad de plazo simplemente".

En esta línea, y en cuanto a la decisión del PC de ir a organismos internacionales por esta situación, acusando que se están vulnerando los derechos de Jadue, el presidente de la UDI acusó en esto que los comunistas “no respetan el Estado de Derecho, para ellos la institucionalidad y la democracia son instrumentales, sirven para llegar al poder”.

Cada vez que un fallo no les gusta, dicen que van a ir a un tribunal internacional, es decir, no confían en los tribunales chilenos ni respetan ni acatan sus decisiones, salvo cuando a ellos les conviene, y por lo tanto lo que está ocurriendo ahora es un capítulo más de la falta de respeto del Partido Comunista hacia la institucionalidad chilena”, acusó.

Sobre esto mismo, y consultado sobre los dichos de la candidata por el oficialismo Jeannette Jara, quien respaldó la decisión del Tricel dejando así sin piso a Jadue y al PC, Ramírez se mostró satisfecho.

“Me alegro de que Jeannette Jara haya contradicho de manera tan clara a su propio partido”, afirmó.

Por otra parte, y frente a los dichos de la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien acusa una “artimaña” al timonel de la UDI para remover a Jadue y así moverse de los distritos de las comunas ABC1 al distrito 9, Ramírez apuntó se cambió de distrito desde hace una semana, y los delitos por los que se acusa a Daniel Jaude y el juicio “lleva años”.

“Para llegar al punto de presentar la acusación en el juicio oral se requiere haber pasado por un montón de etapas previas que también tomaron años. Decir que al final la culpa de que Jaude no sea candidato es mía es completamente absurdo”, indicó.

Más sobre:PolíticaUDIGuillermo RamírezDaniel JaduePC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Muere a los 89 años Robert Redford, leyenda del cine

“Tareas pendientes”: Presidente Boric insiste en llamado al Congreso a apoyar levantamiento del secreto bancario

Vodanovic por fallidas candidaturas de Jadue y Rincón: “No me parece que se les dé una interpretación de persecución política”

Trump pide 15 mil millones de dólares a The New York Times en una demanda por difamación y calumnias

Ministro García defiende alza del salario mínimo y dice que otras decisiones económicas como subir la tasa de interés también genera desempleo

Gobierno promulga la ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público

Lo más leído

1.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que la deja fuera de carrera: “Se adopta un criterio contrario al sostenido por el Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que la deja fuera de carrera: “Se adopta un criterio contrario al sostenido por el Servel”

2.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

3.
Fallecen hermanos de 13 y 15 años tras recibir descarga eléctrica cuando instalaban mástil en Lican Ray: su madre se encuentra grave

Fallecen hermanos de 13 y 15 años tras recibir descarga eléctrica cuando instalaban mástil en Lican Ray: su madre se encuentra grave

4.
Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

5.
Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La demanda que enfrenta Roblox y Discord tras el suicidio de un adolescente

La demanda que enfrenta Roblox y Discord tras el suicidio de un adolescente

Cómo es la pastilla que podría ayudar a curar lesiones cerebrales, según un equipo de científicos

Cómo es la pastilla que podría ayudar a curar lesiones cerebrales, según un equipo de científicos

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Servicios

Temblor hoy, martes 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

“Tareas pendientes”: Presidente Boric insiste en llamado al Congreso a apoyar levantamiento del secreto bancario
Chile

“Tareas pendientes”: Presidente Boric insiste en llamado al Congreso a apoyar levantamiento del secreto bancario

Vodanovic por fallidas candidaturas de Jadue y Rincón: “No me parece que se les dé una interpretación de persecución política”

Guillermo Ramírez dice no compartir fallo del Tricel contra Rincón y afirma que situación de Jadue “es completamente distinta”

Ministro García defiende alza del salario mínimo y dice que otras decisiones económicas como subir la tasa de interés también genera desempleo
Negocios

Ministro García defiende alza del salario mínimo y dice que otras decisiones económicas como subir la tasa de interés también genera desempleo

Lisa Cook se anota un triunfo en tribunales: Trump no puede destituirla antes de la reunión de la Fed

Codelco y Anglo American firman acuerdo definitivo para un plan minero conjunto en Los Bronces y Andina

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump
Tendencias

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Cómo es la pastilla que podría ayudar a curar lesiones cerebrales, según un equipo de científicos

La demanda que enfrenta Roblox y Discord tras el suicidio de un adolescente

Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025
El Deportivo

Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

“Me caía mal”: la confesión del Presidente Boric sobre el Mono Sánchez en Coquimbo

La última pataleta de Neymar: astro del Santos se lanza con todo contra las canchas sintéticas

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Muere a los 89 años Robert Redford, leyenda del cine
Cultura y entretención

Muere a los 89 años Robert Redford, leyenda del cine

Habla la banda peruana Los Mirlos: “Nuestro sonido es absolutamente único”

El intrincado lazo familiar que une a Pedro Pascal y Mateo de Toro y Zambrano

Trump pide 15 mil millones de dólares a The New York Times en una demanda por difamación y calumnias
Mundo

Trump pide 15 mil millones de dólares a The New York Times en una demanda por difamación y calumnias

España se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa

Ejército de Israel lanza su ofensiva a gran escala para intentar capturar la Ciudad de Gaza

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse