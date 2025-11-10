Harold Mayne-Nicholls también llega a debate criticando a Kaiser: dice que “no es razonable” plebiscitar materias de derechos humanos
El exdirigente deportivo planteó que "hay cosas que son mucho más importantes" que la propuesta realizada por la carta del Partido Nacional Libertario (PNL).
El candidato presidencial independiente, Harold Mayne-Nicholls, afirmó este lunes que no es “razonable” realizar un plebiscito en torno a las materias de derechos humanos, como lo planteó el diputado y abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.
El exdirigente deportivo llegó hasta las dependencias de TVN con una hora y 10 minutos de retraso a lo estipulado, y según explicó, fue por “problemas personales”.
Consultado respecto a sus expectativas del debate de Anatel, Mayne-Nicholls señaló que espera “más que a confrontar, a debatir y a buscar puntos de acuerdo”.
“Ojalá incida y podamos plantear temas que ayuden a pensar mejor al país en el futuro”, añadió.
En la previa a su participación en el espacio televisivo, también fue requerido por la propuesta de Kaiser, que busca instalar un plebiscito en materia de derechos humanos.
“No estoy de acuerdo con eso, no me parece que sea razonable. Hay cosas que son mucho más importantes”, señaló Mayne-Nicholls, y sumó: “Yo no me voy a atrever a juzgar lo que él dice o no. No me parece razonable. Ahora ni nunca”.
Además, consultado sobre su estado anímico y su problema que retrasó su llegada, sostuvo que “nada que no se pueda solucionar, mi ánimo es siempre igual”.
