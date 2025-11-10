OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Harold Mayne-Nicholls también llega a debate criticando a Kaiser: dice que “no es razonable” plebiscitar materias de derechos humanos

    El exdirigente deportivo planteó que "hay cosas que son mucho más importantes" que la propuesta realizada por la carta del Partido Nacional Libertario (PNL).

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago, 16 de Octubre de 2025. Candidatos presidenciales Participande la entrega del documento final “Propuestas transversales para el Chile del 2050”, una iniciativa de Proyecta Chile 2050 desde el Centro de Extension de la Universidad Catolica Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    El candidato presidencial independiente, Harold Mayne-Nicholls, afirmó este lunes que no es “razonable” realizar un plebiscito en torno a las materias de derechos humanos, como lo planteó el diputado y abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

    El exdirigente deportivo llegó hasta las dependencias de TVN con una hora y 10 minutos de retraso a lo estipulado, y según explicó, fue por “problemas personales”.

    Consultado respecto a sus expectativas del debate de Anatel, Mayne-Nicholls señaló que espera “más que a confrontar, a debatir y a buscar puntos de acuerdo”.

    “Ojalá incida y podamos plantear temas que ayuden a pensar mejor al país en el futuro”, añadió.

    En la previa a su participación en el espacio televisivo, también fue requerido por la propuesta de Kaiser, que busca instalar un plebiscito en materia de derechos humanos.

    “No estoy de acuerdo con eso, no me parece que sea razonable. Hay cosas que son mucho más importantes”, señaló Mayne-Nicholls, y sumó: “Yo no me voy a atrever a juzgar lo que él dice o no. No me parece razonable. Ahora ni nunca”.

    Además, consultado sobre su estado anímico y su problema que retrasó su llegada, sostuvo que “nada que no se pueda solucionar, mi ánimo es siempre igual”.

    Más sobre:Elecciones 2025PresidencialesHarold Mayne-NichollsJohannes Kaiser

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Se puede usar el 2% constitucional para la “crisis de seguridad” como plantea ME-O?: Verdadero✅

    Matthei arremete contra Kast por seguridad: “No me escondí nunca detrás de un vidrio”

    “No es cierto”: Jara y Kaiser se enfrentan por las votaciones del PC en los proyectos de ley sobre seguridad

    Candidatos presidenciales revelan sus criterios -y nombres- para el futuro Ministerio de Seguridad

    Kast defiende uso de cristal blindado y marca distancia de polémica por bots: “No le tengo miedo a nadie ni a nada”

    Senado destituye a juez Ulloa en sesión marcada por rencillas electorales y amenazas de querellas

    Lo más leído

    1.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    2.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    3.
    Minuto a Minuto

    Minuto a Minuto

    4.
    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    5.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    ¿Se puede usar el 2% constitucional para la “crisis de seguridad” como plantea ME-O?: Verdadero✅
    Chile

    ¿Se puede usar el 2% constitucional para la “crisis de seguridad” como plantea ME-O?: Verdadero✅

    Matthei arremete contra Kast por seguridad: “No me escondí nunca detrás de un vidrio”

    “No es cierto”: Jara y Kaiser se enfrentan por las votaciones del PC en los proyectos de ley sobre seguridad

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda
    Negocios

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Chile se consolida como el segundo mercado de seguros más desarrollado de Latinoamérica

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Habla el hincha agredido por Maximiliano Salas tras la derrota de River ante Boca: “Se la agarró con el primero que vio”

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista
    Mundo

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”

    Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras un brote que deja más de 5 mil casos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte