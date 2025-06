“Hay grupos que están atrapados en una caricatura”: Tohá critica al comando de Winter por imagen de Tombolini en franja electoral

La imagen del exsubsecretario Patricio Tombolini (PR) ligada a casos de corrupción en el estreno de la franja electoral de Gonzalo Winter desató la molestia en el Partido Radical, parte del Socialismo Democrático.

De tal forma que el presidente de la tienda, Leonardo Cubillos solicitó por escrito al Frente Amplio eliminar el fragmento de Tombolini. Sin embargo, la molestia fue más allá. El exsubsecretario anunció que elevaría sus reproches ante las sedes judiciales.

“Me voy a querellar de todas maneras. Lo está viendo el abogado que está revisando esto”, dijo Tombolini a La Tercera.

Así las cosas, el tema fue abordado por la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, quien este viernes criticó al comando de Winter.

“Yo no voy a hacer interpretaciones. La razón por la cual se pone esa imagen la tienen que explicar ellos. Lo que yo sí veo es que hay grupos que están muy atrapadosen una caricatura y tienen una manera de mirar que yo pensabaque estaba superada. Lo considero lamentable", sostuvo la candidata en medio de un avance de su programa.

En esa línea, al ser consultada por los descargos de Winter que defendió no estar al tanto del uso de Tombolini para la franja, la candidata zanjó que “uno tiene que hacerse responsablede lo que sale, incluso si no lo vio también es responsable por no haberlo visto".

Pese a sus cuestionamientos, Tohá descartó algún quiebre con el Frente Amplio a causa de esta polémica.

“En las campañas a veces hay aspereza, pero uno pone por delante lo más importante. Y lo más importante es que esta sea una competencia para que después estemos todos juntos unidos para enfrentar la elección presidencial. Así que, de parte mía, ninguna de estas cosas va a significar echar para atrás esa decisión”, aseguró.