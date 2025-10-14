“Hay un voto grande, escondido, no revelado”: Matthei sincera que busca captar apoyos de la centroizquierda

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se refirió esta tarde a sus posibilidades para avanzar a segunda vuelta en las elecciones de noviembre, y sinceró que, además de apuntar a los indecisos y a los desencantados por la política, buscará captar apoyos en sectores de la centroizquierda que no apoyen a la carta oficialista, Jeannette Jara.

En una entrevista con el podcast “Un país generoso”, conducido por los periodistas Iván Guerrero y Werne Núñez, la exalcaldesa fue consultada el constante tercer lugar que le otorgan las encuestas -tras la propia Jara y el abanderado republicano, José Antonio Kast- y cómo lo hará para llegar al balotaje.

Al respecto, Matthei indicó que para lograr tal repunte “se le habla a la gente que ‘no está ni ahí’ con la política, que sabe que al día siguiente de la elección va a tener que levantarse igual temprano, que igual va a tener que salir a trabajar, que no lo cree nada a nadie, y se le habla básicamente con la verdad”.

En este sentido, Nuñez afirmó conocer a gente de la ex Concertación que le ha dicho: “votar por Jara es votar por Kast... voy a votar por Evelyn Matthei”.

Ante esto, la abanderada sostuvo que “yo creo que hay un voto grande, escondido, no revelado” . Asimismo, relevó que “hay un voto grande de personas también que están mirando desde afuera, que dicen ‘no tengo ganas de votar’, ‘no le creo a nadie’, y yo creo que a ellos les va a hacer mucho sentido lo que nosotros estamos planteando, que es básicamente un camino que no se vaya ni por un extremo ni por el otro, es que nos dediquemos a resolver los problemas y no a criticar y a ofender a los que piensan distinto”.

Requerida sobre cuál aspirante a La Moneda sería su candidato, dejándo su nombre de lado, señaló: “Si yo tuviera que votar por otra persona, hay dos a los que les tengo más cercanía, por distintas razones: con Harold Mayne-Nicholls teníamos a nuestros hijos en el mismo curso, así que lo conozco de muchos años y por lo tanto hay una cercanía. Y el que me cae bien, porque es amable... No significa que yo piense igual que él en muchas cosas, pero me cae bien (Johannes) Kaiser. Dice las cosas a la cara, lo dice en forma calmada, no ofende nunca a nadie”, destacó.