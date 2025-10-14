SUSCRÍBETE
“Hay un voto grande, escondido, no revelado”: Matthei sincera que busca captar apoyos de la centroizquierda

La candidata opositora abordó sus posibilidades para pasar a segunda vuelta, a un mes de las elecciones y en momentos en que las encuestas le otorgan un constante tercera lugar tras Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Foto: Aton Chile. Diego Martin

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se refirió esta tarde a sus posibilidades para avanzar a segunda vuelta en las elecciones de noviembre, y sinceró que, además de apuntar a los indecisos y a los desencantados por la política, buscará captar apoyos en sectores de la centroizquierda que no apoyen a la carta oficialista, Jeannette Jara.

En una entrevista con el podcast “Un país generoso”, conducido por los periodistas Iván Guerrero y Werne Núñez, la exalcaldesa fue consultada el constante tercer lugar que le otorgan las encuestas -tras la propia Jara y el abanderado republicano, José Antonio Kast- y cómo lo hará para llegar al balotaje.

Al respecto, Matthei indicó que para lograr tal repunte “se le habla a la gente que ‘no está ni ahí’ con la política, que sabe que al día siguiente de la elección va a tener que levantarse igual temprano, que igual va a tener que salir a trabajar, que no lo cree nada a nadie, y se le habla básicamente con la verdad”.

En este sentido, Nuñez afirmó conocer a gente de la ex Concertación que le ha dicho: “votar por Jara es votar por Kast... voy a votar por Evelyn Matthei”.

Ante esto, la abanderada sostuvo que “yo creo que hay un voto grande, escondido, no revelado”. Asimismo, relevó que “hay un voto grande de personas también que están mirando desde afuera, que dicen ‘no tengo ganas de votar’, ‘no le creo a nadie’, y yo creo que a ellos les va a hacer mucho sentido lo que nosotros estamos planteando, que es básicamente un camino que no se vaya ni por un extremo ni por el otro, es que nos dediquemos a resolver los problemas y no a criticar y a ofender a los que piensan distinto”.

Requerida sobre cuál aspirante a La Moneda sería su candidato, dejándo su nombre de lado, señaló: “Si yo tuviera que votar por otra persona, hay dos a los que les tengo más cercanía, por distintas razones: con Harold Mayne-Nicholls teníamos a nuestros hijos en el mismo curso, así que lo conozco de muchos años y por lo tanto hay una cercanía. Y el que me cae bien, porque es amable... No significa que yo piense igual que él en muchas cosas, pero me cae bien (Johannes) Kaiser. Dice las cosas a la cara, lo dice en forma calmada, no ofende nunca a nadie”, destacó.

