“Imposible que no los hayan visto”: diputado Brito (FA) acusa a empresa Blumar de no prestar ayuda a lancha en Coronel

Este jueves en el programa Desde la Redacción, streaming de La Tercera, el diputado presidente de la comisión de Pesca, Jorge Brito (FA), cuestionó el actuar de la embarcación Cobra –de la empresa pesquera Blumar– en el incidente que mantiene la búsqueda de siete pescadores que desaparecieron en las costas de Coronel, Región de Biobío.

Ya son casi cinco días desde que naugrafó la lancha artesanal con sus tripulantes en el interior. Durante las primeras horas se encontraron los restos del bote, y la Armada concentraba sus esfuerzos en dar con los desaparecidos, sin embargo, el desarrolló de la investigación llevó a la Fiscalía de Coronel a realizar diligencias en la estructura de Cobra, un buque de pesca industrial que en su coraza tenía restos de pintura y otros elementos de la lancha.

Si bien, no hay confirmación de que estuvieran involucrados en una eventual colisión, la familia de los pescadores desde un principio compartió la teoría de que la nave habría chocado a Bruma.

Acusación que abordó el parlamentario en el programa: “Estamos en la misión de obtener el robot que alcanza 400 metros de profundidad para poder ir descartando la otra parte de la embarcación que todavía no se encuentra. Mientras no tengamos la balsa, aún tenemos la esperanza de que estos siete pescadores estén con vida y es por eso que estamos trabajando junto a la Armada de Chile en los operativos de búsqueda y también recolectando ayudas internacionales para poder acceder a robots que tienen más profundidad. Estamos muy angustiados por la situación, nada justifica lo que estamos presenciando porque acá posiblemente existió la omisión por parte de la embarcación que los colisionó de haberles prestado ayuda y eso para nosotros es inexplicable”.

En esa línea, sostuvo que la empresa Blumar ha tenido tensiones con el gremio pesquero de la zona: “La pesca de arrastre que utiliza la industria ha tenido enfrentamientos en el mar con pescadores artesanales en esa misma bahía. La semana pasada, de hecho, hubo enfrentamientos”.

En este contexto, es que Brito aseguró que “es imposible que no lo hayan visto. Las naves tienen un radar que alerta cuando están navegando y se aproximan a una embarcación a menos de 100 metros”.

“Entonces es imposible que no se hayan alertado, pero también es imposible que no lo hayan notado. Por eso, lo que está pasando es que tan grave como que haya ocurrido la colisión es que no hayan prestado ayuda”, reiteró.

De todas formas, el diputado señaló que es una arista que debe investigar la fiscalía, mientras tanto mantiene “la esperanza de poder encontrar a estos siete pescadores artesanales”.

“Yo he tenido pescadores amigos que han partido porque naufragaron. Entonces la vida en el mar es peligrosa, por eso siempre hay que prestar ayuda y para nosotros eso no nos entra a la cabeza, porque usted puede ser artesanal, industrialista o de cualquier sector, pero la vida en el mar se tiene que cuidar”, manifestó.