Impulsar el desarrollo del sector minero: la prioridad de Kast en su visita a Antofagasta

El Presidente José Antonio Kast partió este martes con su segunda jornada por la zona norte del país. Hoy en concreto se desplegará por la región de Antofagasta.

Bajo ese marco, pasadas las 10.15 horas llegó hasta la Delegación Regional, para reunirse con la delegada Katherine López y el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic.

Previo a ese encuentro, compartió un par de minutos con los ciudadanos presentes, quienes le pidieron fotos y le hicieron preguntas. Uno de ellos, le consultó si la delincuencia iba a terminar. El Presidente respondió: “Paso a paso”.

Terminado ese breve diálogo, procedió a reunirse con las autoridades regionales. Dicha cita tiene el fin de escuchar necesidades locales y coordinar acciones concretas. En tanto, desde Presidencia señalan que el Mandatario enfatizará la prioridad en impulsar el desarrollo del sector minero como motor regional y la colaboración público-privada para potenciar valor agregado que los beneficios lleguen a las comunidades.

Más tarde, luego del medio día, el Presidente visitará el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM).

En esa instancia estará acompañado por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz —quien participará vía telemática.

Posterior a esa actividad, el Presidente entregará declaraciones a la prensa, con las que finalizará su primer despliegue por el norte. Luego, a eso de las 14.00 horas, emprenderá vuelo a la capital.