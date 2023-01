Inicio de campaña, padrón electoral auditado y vocales de mesa: Servel entrega fechas del calendario electoral de cara al nuevo proceso constituyente

Este martes el Diario Oficial publicó la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente para Chile. Con ello se da marcha a lo que será un segundo intento del país por contar con una nueva Constitución.

En ese escenario, el Servicio Electoral (Servel) entregó esta jornada algunas fechas relevantes en torno al calendario electoral de cara a la elección del Consejo Constitucional que se realizará el próximo 7 de mayo.

Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servel, comenzó sus palabras haciendo un llamado a las personas a actualizar sus datos electorales, específicamente en lo relativo al domicilio electoral para que así se pueda fijar un local de votación cercano a su residencia.

“Llamamos a los electores a revisar y de ser necesario cambiar o actualizar, ingresar correctamente la comuna, el nombre de la calle, sin abreviaturas y el número del domicilio electoral permite una buena georreferenciación de los domicilios lo que permite generar niveles de cercanía entre el electorado y los locales de votación”, indicó.

Tagle explicó que este trámite se puede hacer online en la página del Servel, mediante Clave Única, o presencial en las oficinas regionales del Servel y de Chile Atiende.

Además, informó que desde la apertura del registro electoral, el pasado 1 de octubre de 2022, hasta la fecha, “se han cursado 222.018 solicitudes de cambio de domicilio electoral a través de los medios dispuestos por el Servel para este trámite”.

“En las últimas semanas hemos trabajado intensamente y de forma coordinada para actualizar nuestro registro electoral con el Registro Civil, con la PDI, con el Poder Judicial, con Gendarmería, con el Servicio Nacional de la Migraciones y la Conadi. De tal forma de poder tener un padrón electoral actualizado el mismo día 27 de enero, al día siguiente del cierre y entregarlo a los auditores externos”, complementó el presidente del consejo directivo del Servel.

En esa línea explicó que “vamos a publicar dentro de los tres días siguientes de esta reforma constitucional, el 20 de enero, en el Diario Oficial los límites de gasto y paralelamente ese mismo día vamos a publicar en la página web los espacios públicos destinados para las instalaciones de propagandas”.

Además, detalló que “el 27 de enero se va a publicar una nómina especial de los electores mayores de 90 años, que no serán considerados en el padrón electoral y que incluye a las personas, que además de tener 90 años, no cuentan con un documento de identidad vigente, por no haber obtenido o renovado cédula de identidad o pasaporte en los últimos 11 años, de acuerdo con la información que nos entregue el Registro Civil y que no hayan votado en las últimas dos elecciones”.

“Esto es con el objeto de depurar el padrón de las personas de avanzada edad que se presumen muertos, pero de los cuales tampoco ni nosotros ni el Registro Civil tiene una defunción. Se nos criticó mucho por esta situación en la elección anterior, se ha hecho un esfuerzo considerable con el Registro Civil para mejorar esta situación”, agregó.

“Es importante que las personas que están incluidas en esa nómina, pueden reclamar durante los siguientes 15 días, hasta el 11 de febrero, que estén incorporadas erróneamente”, complementó.

Destacar que para ser parte de esta nómina se deben cumplir ambos requisitos, tener más de 90 años y no haber ido a votar en las últimas dos elecciones; sin embargo, si se tiene más de la edad límite y se ha participado de alguno de los últimos procesos electorales no será incluido en este listado.

Tagle continuó detallando el calendario electoral señalando que “el 6 de febrero vence el plazo para la declaración de candidaturas, tanto independientes como de partidos políticos o de pactos electorales. Y esa misma fecha, 90 días antes de la elección, se inicia la campaña”.

Mientras que “el 26 de febrero vamos a publicar el padrón auditado, y que vamos a revisar con los informes de auditoría. Ese padrón una vez que se publica le da el derecho a todos los electores a reclamar ese padrón dentro de los 5 días siguientes a los tribunales electorales regionales”.

En tanto, consultado sobre cuándo se entregará la nómina de vocales de mesa, ésta será 22 días antes de la elección del Consejo Constitucional que se realizará el 7 de mayo.

Finalmente, consultado Tagle por las personas que serán multadas por no haber ido a votar en el pasado plebiscito donde ganó el Rechazo, que era de carácter obligatorio, indicó que “estamos terminando ese trabajo, aún no se corren las multas, nosotros estamos a punto de presentar las denuncias de quienes no votaron a los Juzgados de Policía local y estamos en una cifra de poco más de 2 millones. Eso se está trabajando para presentar en los próximos días”.