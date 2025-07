Insulza se aleja de la presión por la conformación de equipos de Jara y manda mensaje a Landerretche: “No refleja lo que dice su partido”

La mañana de este martes, el senador e histórico militante socialista, José Miguel Insulza, remarcó que la postura del PS es respaldar la candidatura presidencial de Jeannette Jara, en contraste al también PS Óscar Landerretche, y desdramatizó la “demora” -que acusan algunos oficialistas- en la conformación de los equipos de campaña de la exministra del Trabajo.

En conversación con radio ADN, el exministro del Interior de Ricardo Lagos abordó la negativa de Landerretche para votar por Jara.

Al respecto, Insulza señaló que “ningún partido fue obligado a ir a la primaria”, y por lo tanto, “los que participaron tienen que cumplir sus compromisos, tienen que estar a disposición”.

“Eso es lo primero. En segundo lugar, yo entiendo que haya gente del partido que dice que, al margen de lo que dice su partido, él no va a estar de servicio, lo cual, digamos, no me parece aceptable, pero no refleja lo que dice su partido. Los partidos están cumpliendo sus obligaciones”, agregó.

11/07/2025 - JEANNETTE JARA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Luego, sobre la inquietud de algunos dirigentes del sector sobre la “demora” en la conformación de los equipos de campaña de Jara, el legislador afirmó que sí se han demorado, pero que para él no significa una molestia.

“Se han demorado, pero no me preocupa ni me angustia francamente. No creo que sea el principal problema, esas cosas ocurren naturalmente (...) esas demoras siempre ocurren igual, no son cosas instantáneas, no es al día siguiente que se hagan las cosas”, desdramatizó.