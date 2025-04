Isabel Allende se despide del Senado con autocrítica y lanza dardo al gobierno: “Ninguna autoridad nos advirtió de la inhabilidad”

Al comienzo de la sesión del Senado de este martes, la senadora Isabel Allende (PS) solicitó la palabra para referirse a la fallida compra de casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.

Si bien el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que implicará su cesación del cargo, aún no es notificado a la Cámara Alta, la senadora comenzó su discurso señalando que “probablemente” esa sería su última intervención en esa sala.

Visiblemente afectada, la senadora continuó con su alocución y señaló: “Este es uno de los momentos más duros de mi vida. Me resulta más difícil por la manera abrupta en que termina mi carrera de 30 años de servicio al país”.

“En los próximos días se conocerá el fallo del Tribunal Constitucional. Como corresponde en una democracia, este fallo será acatado. Pero acatar no significa guardar silencio. Acatar no significa renunciar a expresar el profundo dolor y la honda injusticia que esta decisión representa”, agregó.

Dicho eso, realizó una autocrítica: “Estamos ante un fallo que, más allá de su aparente legalidad, vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y sentido democrático. Sí, reconozco que como parlamentaria de una larga trayectoria debí haber tenido presente el artículo 60 de la Constitución, no rebullo mi responsabilidad, pero no soy abogada. Jamás he tenido contrato alguno con el Estado y no tengo, y nunca he tenido una empresa, y ante todo actué confiando en la institucionalidad”.

“Quizás mi error fue no haber consultado más, pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional”, acusó.