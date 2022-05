Izkia Siches, ministra del Interior: “Vengo de una cultura política muy alejada de House of Cards y de peleas y rencillas internas”

A pocos días de cumplir dos meses en el cargo, la ministra del Interior, Izkia Siches, repasó su arribo al gobierno y a una de las carteras más complejas del gabinete.

Desde su llegada -el 11 de marzo- ha debido enfrentar un crispado ambiente de orden y seguridad a nivel nacional. Esto, sumado a cuestionamientos por errores no forzados, como su frustrado viaje a La Araucanía y la falsa denuncia que realizó ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, ocasión en que aseguró que en el gobierno de Sebastián Piñera un vuelo de expulsión de migrantes habría despegado y regresado al país con los mismos pasajeros.

La jefa de gabinete del Presidente Gabriel Boric dice en El País -en su primera entrevista a un medio internacional-, que “una de las cosas más agobiantes es la cantidad de información que tenemos como Ministerio del Interior, se trata del registro de todos los conflictos en todo el territorio nacional, no solo los que aparecen por la prensa o las redes sociales”.

“Y todo en tiempo real, sumado a todas las crisis políticas que se atraviesan. La contingencia cotidiana es más de lo que uno hubiera pensado. Sobre todo el acceso a la información: saberlo absolutamente todo”, agregó.

“Siempre supe que iba a ser complejo el aterrizaje en este ministerio, porque hay muchas aristas y mucho trabajo”, explicó, pero precisó que “creo que cada día vamos viendo cómo se pueden ir resolviendo las distintas problemáticas”.

Sobre su viaje frustrado a Temucuicui, Siches enfatizó en que “más allá de la envergadura y de lo preocupante que es la situación de violencia en la zona”, “personalmente no sentí en riesgo mi vida en ningún momento. Puede haber sido parte de la adrenalina, quizá, pero lo entendí como una protesta, tal como ocurre en muchos lugares de nuestro país”.

“Espero que no solo gente de nuestra coalición, sino la ciudadanía, logre ver las acciones que estamos emprendiendo”

La ministra del Interior también abordó su llegada a la cartera, luego de finalizar su cargo como presidenta del Colegio Médico. El 25 de noviembre de 2021, Siches concluyó su participación en el gremio para unirse a la campaña presidencial para la segunda vuelta.

La dirigenta recorrió distintas regiones en el “Bus de la Esperanza” y se convirtió en una de las figuras del círculo de hierro del -en ese entonces- candidato frenteamplista.

“Para mí, que venía de un espacio mucho más protegido que los otros ministros y ministras del comité político (Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Mario Marcel y Antonia Orellana) ha sido un poco más agresivo”, dijo, agregando que “he recibido directamente muchas más descalificaciones y agresiones”.

Ante ese escenario, también fue requerida por las críticas que ha recibido desde la propia coalición de gobierno y sobre si se “siente víctima de intrigas palaciegas”.

Al respecto, expresó que “más que fuego amigo, creo que hay expectativas en el desempeño de mi cargo y hemos estado trabajando fuertemente como ministerio del Interior para, justamente, estar al nivel de esas expectativas. Espero que no solo gente de nuestra coalición, sino la ciudadanía, logre ver las acciones que estamos emprendiendo”.

Y agregó: “Entiendo que la política funciona en parte así. Pero lo rechazo tajantemente. Me parece que es una mala fórmula. Vengo de una cultura política muy alejada de House of Cards y de peleas y rencillas internas. Soy muy refractaria a los off the record y a los comidillos de pasillo. Creo en una política colectiva que, más que competitiva, pretende sumar los esfuerzos de las distintas carteras. Más que codazos, nos dedicamos a impulsar un proyecto que no solamente le hace bien a nuestro Gobierno, sino también a Chile”.

Seguridad

Uno de los focos que ha tenido que enfrentar el Ministerio del Interior ha sido la seguridad. A juicio de la ministra, “en materia de delincuencia y narcotráfico, lo que sucede representa una llamada de alerta. Se requieren políticas de Estado para que no siga aumentando el poder de fuego de las bandas criminales”.

Ante la pregunta de si a la actual administración le ha jugado en contra el “trauma histórico de la izquierda chilena sobre el uso de la fuerza por parte del Estado para mantener el orden”, Siches expresó que “yo, como ministra del Interior, no tengo ningún trauma al respecto”.

“Soy madre, soy vecina y, al igual que gran parte de la ciudadanía, quiero vivir en un país más ordenado, en paz, en donde el poder de fuego y los delincuentes estén contenidos. No tengo ningún trauma y las policías y el tema de seguridad no puede ser un asunto de derechas o izquierdas. Hoy en día es un desafío de Estado”, sentenció.

Pero las palabras de la ministra del Interior no son nuevas. Durante la madrugada del jueves, un efectivo de Carabineros de 23 años de edad fue asesinado en un procedimiento de control en Chillán, Región de Ñuble. Tras el hecho, el Presidente Boric reveló que mantuvo una conversación con el presidente de la UDI, Javier Macaya, para abordar la necesidad de avanzar en un “acuerdo nacional por seguridad”.

Una señal similar a la que entregó la ministra, quien esa misma jornada realizó un llamado a la “acción inmediata” para avanzar en la “disminución del poder de fuego en los delincuentes”.

Y un día después, fue la misma ministra quien reveló que el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, había sostenido conversaciones con parlamentarios de distintas bancadas, argumentando que “el tema de seguridad, tal como lo ha dicho nuestro Presidente, es una tema que no puede ser ni de gobierno ni de oposición, sino una política de Estado”.