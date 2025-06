Jaime Mulet: “Ciertos sectores suponían que esta primaria era un mero trámite”

“Todos vamos a ser buenos ganadores o buenos perdedores, creo que ese ánimo no está en duda”, sostiene el diputado y precandidato presidencial del FREVS, Jaime Mulet, quien da por descontado que irá a saludar o será saludado, en caso de ganar, asegura, en estas elecciones primarias.

Independiente del resultado, el legislador cree que ya ganó por el solo hecho de participar en este proceso e instalar temas programáticos.

En política es una frase común decir que “hemos salido fortalecidos” después de un trance tenso. ¿Cree que esta elección servirá para la alianza de gobierno?

Yo creo que sí. Fíjate que lo más relevante es que de ocho partidos políticos vamos a terminar con un candidato o con una candidata. Y eso desde ya es positivo, independientemente de las fricciones y de lo que habrá que reconstruir en las próximas semanas. Llegar con un candidato frente al fraccionamiento en la derecha creo que es positivo.

Le pregunto por las declaraciones que ha habido de simpatizantes de Tohá, como Óscar Landerretche, también de Jara, como Daniel Jadue, que dejan en claro, o al menos deslizan, que no apoyarían a la otra candidata si no triunfa su postulante.

Esas críticas han sido marginales, son personas marginales. Es parte de la tarea de quien gane tratar de reconstruir. Ahora, inevitablemente, la gente de Carolina Tohá siempre se creyó favorita, por lo tanto, imagino que ellos son los que están en una situación mucho más complicada de apoyar a alguien que no sea su candidata.

Pero ese triunfalismo que estaba en otra candidatura, ¿puede ser perjudicial para lo que venga después al reconstruir confianzas, fidelidades?

Siempre me imaginé una campaña dura. Había diferencias dentro de la coalición. No se olvide que el origen fueron dos pactos, dos candidaturas presidenciales, y ahora se hizo el esfuerzo para terminar en una. Va a depender de la capacidad para aglutinar de quien gane.

Puedo estar equivocado, pero en las primarias convencionales que realizaba la Concertación, el ganador debía actuar con generosidad y se conformaba un plan de salida, una coordinación previa para contener a los picados. ¿Eso se dio en esta oportunidad?

Hay que esperar. Las candidaturas de derecha son muy distantes de las posturas de los ocho partidos (oficialistas), y nos va a unir mucho la posibilidad de que puedan ganar a las derechas unidas. Tenemos la obligación de armar un buen proyecto de gobierno, un programa de gobierno común. Creo que cualquiera de los cuatro candidatos vamos a apostar a construir un programa común. Y esa va a ser la guía para seguir adelante.

Carolina Tohá dio unas declaraciones donde decía que ella era candidata precisamente porque no quería que gobernara el comunismo. ¿Tiene la misma preocupación?

No sé si va a ganar Jara o voy a ganar yo o va a ganar Tohá o Winter. Yo estoy preparado para cumplir el compromiso que suscribió el partido. Por eso firmamos un acuerdo previo con aspectos programáticos básicos, democracia liberal, respeto a los derechos humanos, los temas verdes, la descentralización, el crecimiento, la libertad de prensa y otros que a nosotros nos interesan mucho. Hay una garantía de que cualquiera que gane va a respetar los principios básicos.

¿Qué es lo que más le ha desagradado de esta primaria?

La primaria en general se da en un ambiente lógico de competencia. Yo te diría que quizás lo más desagradable puede haber sido que ciertos sectores políticos y económicos del país y de medios de comunicación, en algún momento, veían solo a una candidata y suponían que esta primaria era un mero trámite. Y en las últimas semanas se han puesto nerviosos.

¿Hay algún voto de excamarada, antiguo amigo o exaliado que lamente, porque no lo apoya en esta ocasión? Por ejemplo, la senadora Alejandra Sepúlveda, con quien formó el FREVS, o la exministra Albornoz. Con ambas fueron de la misma corriente de la DC y ellas apoyan a Jara.

No, la verdad no me duele, son personas mayores de edad, yo también, y hace mucho tiempo que no estamos juntos en política. Tengo respaldo de mucha gente de la DC y creo que es legítima la postura que ellas han tomado. Alejandra también estuvo con Piñera, yo no, ahora está con Jara, es su decisión. Yo he mantenido una sola línea. Desde que estoy en política soy humanista cristiano.

Precisamente por eso, si el Partido Comunista se adjudica esta campaña, imagino que la candidata también tendrá que avanzar hacia un modelo menos radical.

No dimos ningún cheque en blanco. Quien gane no va a ser la candidatura del que gane, sino de ocho partidos.

Usted mismo desahució la posibilidad de una lista única en las parlamentarias. ¿Eso no atenta contra la unidad para la presidencial?

No, no atenta. Lo que podría atentar contra la candidatura presidencial única es que no se respeten las bases programáticas. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de la lista única. No hay forma de que quepamos en una lista. Vamos a ir en todos los distritos. Ahora, si me dicen la Federación Regionalista va en todos los distritos, bueno, se abre la posibilidad, pero por lo que me han dicho hasta ahora eso es imposible. Yo creo que es posible hacer dos listas con pactos por omisión, creo que es la mejor fórmula.