Jaime Mulet (Frevs): “He tenido conversaciones tanto con gente de gobierno como de oposición y la idea es conformar un pacto lo más amplio posible”

Faltando poco más de dos meses para el inicio del nuevo periodo parlamentario, los distintos partidos se encuentran negociando la conformación de la futura mesa directiva de la Cámara de Diputados.

De acuerdo al nuevo equilibrio de esta rama del Congreso, el Partido de la Gente se ha vuelto bisagra en esas conversaciones.

Pero no solo es esta colectividad la que se ha vuelto materia de interés para los dos bloques, sino que -particularmente para la derecha- los diputados René Alinco y Jaime Mulet también podrían darles la mayoría -de 78 diputados- para arribar a una mesa directiva que excluya a la izquierda.

Mulet, sin embargo, es de la idea de construir un acuerdo amplio que permita que le entregue la presidencia de la Cámara a ambos bloques.

“El principal incentivo es de orden práctico, es que ninguno tiene 78 votos, ni el gobierno ni la oposición”, argumenta el exprecandidato presidencial para defender su postura.

¿Usted pactaría con la derecha para el acuerdo administrativo de la Cámara?

Yo estoy promoviendo un acuerdo amplio en la administración de la Cámara, no a través de descuelgues, sino que a través de entendimientos de administración amplios entre partidos de gobierno y partidos de oposición.

¿Ve viabilidad hoy día para ese diseño?

Sí, yo creo que es algo que no es imposible de construir. Hay que hacer todo el esfuerzo en ese sentido primero. Y si eso no se da, bueno, después hay que entrar, casi por defecto, en las prácticas de los últimos años, que han sido prácticas de imposición de mayorías bien débiles sobre otras.

¿Qué incentivos hay para hacer un acuerdo amplio?

El principal incentivo es de orden práctico, es que ninguno tiene 78 votos, ni el gobierno ni la oposición, que se requieren para lograr la mesa de la Cámara de Diputados.

Si el diseño de la derecha no incluyera a partidos de izquierda, ¿usted no arribaría a ese acuerdo?

No sé cuál es el diseño que tiene la derecha, lo que yo quiero es contribuirle al país en un momento donde hemos estado durante los últimos tres gobiernos con complicaciones de orden, diría yo, políticas y también administrativas, también de fraccionamiento entre el presidente y el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados.

Hasta el momento ningún sector ha dado señales de querer una mesa integrada...

Siempre estos procesos parten tratando de imponer una fórmula sobre la otra, tratando de lograr una mayoría, pero creo que es bueno reflexionar en esto. Hay mucho tiempo para construir el entendimiento, por lo menos lo que yo creo.

Guillermo Ramírez dijo que ya tienen los votos para la mesa, ¿usted ha recibido alguna oferta de él o de otro diputado de derecha?

Yo he tenido conversaciones tanto con gente de gobierno como con gente de oposición. Y la idea es conformar un pacto de administración que tenga sentido y ojalá, como le dije, lo más amplio posible. Eso está en construcción.

¿Y las conversaciones con el actual oficialismo van en esa misma dirección? Ellos tampoco han dicho que quieran una mesa integrada

Esto es un proceso. Yo por lo menos creo que hay que integrar. Estoy haciendo ese esfuerzo desde una posición minoritaria claramente. Pero no pierdo nada haciendo el esfuerzo.

El oficialismo quiere integrar al PDG a su acuerdo, ¿usted se sentiría cómodo pactando con ese partido que, en este periodo, sufrió la fuga de todos sus parlamentarios?

Yo me siento muy cómodo en una integración de gobierno y oposición en la Cámara de Diputados.

¿Incluso con el PDG?

Con todos. El PDG tiene 14 parlamentarios y tiene derecho a 14 partes de 155 partes en la administración de la Cámara de Diputados.

¿Qué garantías está pidiendo?

Ninguna garantía. Yo estoy haciendo una propuesta, formando parte de conversaciones. La palabra es lo que vale, por lo menos en mi estilo.

El problema es que en este periodo se desconoció el acuerdo inicial

La garantía es respetar la palabra, que ojalá vuelva ese principio político, que los acuerdos se respeten. Y que no queden sujetos a la voluntad de una persona que muchas veces invierte su voto y negocia para sí, como ocurrió en este periodo, fue bastante desagradable.

¿El Partido Republicano debería ceder la presidencia de la Cámara, como señal de transversalidad?

Yo creo que debería ser un partido de gobierno en una mesa integrada, del gobierno de turno. Y el segundo año podría ser de lo que va a ser la oposición.

¿Deberían reeditar lo que ha hecho el Senado?

En el Senado también se rompió eso. En algún momento el Senado mantenía esa lógica. Es lo que se hacía en los 90, a principios de los años 2000. Esa es la fórmula que yo planteo y creo que le hizo bien al país.

¿Ha visto señales de alguno de los dos bloques de querer un acuerdo amplio?

Hay algunos que sí. Pero hoy día todavía la voluntad que veo para una mesa integrada es más bien débil. Espero que eso, en la medida que pase el tiempo, crezca más.

¿Con qué sector van mejor encaminadas las conversaciones?

Son conversaciones que están en una primera etapa.