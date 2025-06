Jaime Quintana (PPD): “En el Frente Amplio queda bastante de esa superioridad moral que verbalizó Jackson”

El martes, en Cerro Castillo, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, conversó a solas con el Presidente Gabriel Boric. Ahí discutieron un tema por el cual se ha visto enfrentado al Frente Amplio: Israel.

El parlamentario si bien sostiene que el diálogo con el Mandatario le sirvió para constatar que tienen una mirada común en la materia, acusa que las críticas que recibió del partido del Jefe de Estado dan cuenta que todavía en ellos existe “superioridad moral”, lo que ha dificultado, a su juicio, que cuaje la alianza de gobierno.

El Presidente Boric, en su cuenta pública, reconoció que tuvo errores de diagnóstico al llegar a La Moneda. Pese a sus palabras, el cuestionamiento respecto a qué tanto aprendió el Frente Amplio sigue latente. ¿Hoy usted ve aprendizaje o están al debe?

El Presidente tuvo un aprendizaje, sin duda. Eso siempre es virtuoso y habla muy bien de él como persona, él asume esta importante función siendo muy joven, entonces lo normal es que uno esté asimilando.

¿Pero usted lo circunscribe solo al Presidente? Yo le estoy hablando del aprendizaje del Frente Amplio.

Claro, ha habido materias en las cuales al Frente Amplio le ha costado más acompañar al Presidente: en seguridad, entre otros. Lo importante es que el líder de ese sector tuvo esa importante evolución.

Algunos en la alianza consideran que el Presidente en su discurso les habló a los suyos, con los anuncios sobre Israel, el aborto…

Tiene de todo un poco. El Presidente logra una narrativa en la cuenta que le permite explicar muchas de las cosas que se hicieron. Lo mejor logrado es el tema económico, con mucho mérito de Marcel. Ahora, seguramente, hay otra parte que fue simbólica en su cuenta. Yo siento que estuvo al debe un poco en los temas de gestión, sobre todo porque el gobierno, en su último año, debe ser un año de realización y no solo de simbolismos.

Cuando habla de que tienen que ser más gestión y menos simbolismo, ¿a qué se refiere?

Yo esperaría que en materias como el crecimiento sigamos dando pasos fundamentales. Este año es el año donde comienza la implementación de dos grandes reformas de este gobierno: pensiones y el Ministerio de Seguridad Pública.

¿Los simbolismos no podrían tener que ver con un factor electoral? De hablarles a las bases ad portas de una primaria.

Faltaron más mensajes al país. Es lo que uno observa también en la primaria: le estamos hablando solo al 30%. Carolina Tohá es la única candidata que está hablando un poco más allá de las fronteras de apoyo del gobierno. Eso es justamente lo que el Presidente Boric ha pedido en innumerables ocasiones. Por alguna razón, esta cuenta pública fue más de nicho que otras, claramente.

El Frente Amplio y el Socialismo Democrático cada vez se separan más y se ha evidenciado un revival de la Concertación. ¿Ese es el espíritu que buscan?

No creo que lo que se busque hoy día en el Socialismo Democrático ni Carolina Tohá es reeditar lo que fue la Concertación. Fue una mayoría social y política durante 20 años, pero se acabó el 2009 y sería absurdo pensar que el mismo proyecto pueda responder hoy a las demandas de una sociedad que ha cambiado en tantas dimensiones.

Pero cada vez hay más distanciamiento entre ambos proyectos…

La primaria ha puesto de manifiesto aquello, sí. Pero no son diferencias insalvables.

Pero han tenido tres años para poder cuajar…

Pero no hay un quiebre. Hay diferencias. Se remarcan ahora en tiempo electoral, pero es una competencia regulada que tendrá que resolverse de buena manera y con un compromiso de seguir juntos, y más aún, de poder ampliar esta coalición.

Usted se enfrascó en una disputa con el Frente Amplio por Israel, profundizando las diferencias. ¿Cómo evalúa eso?

Esos temas los he podido aclarar con el propio Presidente, en privado. La verdad es que mi mirada respecto de ese y muchos temas no es tan distinta a la que tiene, en general, el oficialismo. A mí lo que me preocupa es que el Frente Amplio no aborda esta superioridad moral, por ejemplo en causas, en toma de decisiones internacionales, en el lenguaje inclusivo o en la causa mapuche. Hay sectores que, si tú no lo verbalizas de la manera que ellos quieren, inmediatamente te transformas en el acusado. Hubiera esperado que esa nueva moralidad la hubiéramos dejado atrás con Jackson hace bastante rato ya. Entre otras cosas, esa es una dificultad a la hora de pensar en un proyecto común con el Frente Amplio hacia adelante.

¿Cree que sigue existiendo esa superioridad moral?

Ese tipo de calificaciones, donde te sitúan al otro lado, donde llegan la funa, la cancelación, en distintas materias, termina dañando a las causas en las cuales el progresismo dice creer. En el Frente Amplio queda bastante de esa superioridad moral que verbalizó Jackson.

¿Considera que esta superioridad moral de la que habla es uno de los factores que impiden que la coalición que solicitó el Presidente cuaje?

Yo creo que puede haber un poco de eso. La cancelación tiene que ver con eso, tiene que ver muchas veces con no tolerar unidades que puedan ser contraintuitivas.

El Presidente ha pedido que compitan en una lista parlamentaria, usted ha respaldado esa idea, pero en su partido hay quienes abogan por dos nóminas para separarse del FA y el PC.

Más que por lo que algunos puedan estar abogando, me preocupa que estamos trabajando poco todavía en la conformación de ese pacto o de esos pactos. Para el PPD la lista única es el ideal, mas no un dogma.

El exsenador Guido Girardi es de la idea de dividir al sector y formar una lista parlamentaria con el Socialismo Democrático y la DC. Lo ha hablado con Paulina Vodanovic y Alberto Undurraga…

Esas miradas existen en la medida en que no avancemos en un ejercicio concreto de simulación, de proyección de una lista única. Pero nadie duda, incluso esas voces, de que lo que más rinde desde un punto de vista de un proyecto político y también de los partidos es la lista única.

¿Va a depender de quién gane la primaria?

Como Socialismo Democrático estamos convencidos de que esta elección está abierta, de que es posible ganarle a la derecha y que la mejor candidatura para eso es la de Carolina Tohá.

¿Qué la hace mejor que Winter y Jara?

No creo que sea un tema de ser mejor o peor. Los cuatro candidatos que están ahí tienen atributos, cualidades, trayectoria, ideas. Las ideas que ella expresa son ideas que creo que dan cuenta mejor de este ciclo político que viene. A mí, personalmente, me cuesta imaginar que sectores de la coalición originaria, del actual gobierno, llámese Apruebo Dignidad, pudieran ser una mejor opción para enfrentar a las derechas en noviembre.

¿Pero cree que a Jara, si ella gana la primaria, le pesaría ser del PC?

No tiene que ver con lo que son. Yo de anticomunista no tengo nada. Nada. En general, en el Socialismo Democrático hay críticas a posturas que ha tenido el PC. Hay críticas a cuestiones concretas, como no acompañar al Presidente Boric frente a la definición del fraude en Venezuela. Pero con eso no estamos diciendo que por ser comunista no puede ganar la elección.

Pero hemos visto que algunos, como Landerretche, condicionan su apoyo en caso de que no gane Tohá. ¿Se podría extrapolar eso al PPD?

Somos un partido democrático y respetamos los compromisos. Nuestra candidata en eso también ha sido clara. Si estamos en esto, es porque cumplimos el compromiso. Lo que no entiendo es por qué algunas candidaturas intentan responsabilizar a Tohá por lo que haga o dejen de hacer sus adherentes.