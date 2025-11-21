BLACK SALE $990
    Política

    Jaime Quintana (PPD) plantea la posibilidad de una coalición con Franco Parisi y el PDG en un eventual gobierno de Jeannete Jara

    El presidente del PPD señaló que "yo no descartaría nada" con tal de evitar que José Antonio Kast llegue a La Moneda. Además apuntó contra Boric por el resultado de la abanderada oficialista en la primera vuelta.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Jaime Quintana en "Cómo te lo explico".

    El presidente del Partido por la Democracia (PPD), el senador Jaime Quintana, planteó la posibilidad de crear una coalición política con el Partido de la Gente (PDG) y su líder Franco Parisi. Además, apuntó contra el Presidente Gabriel Boric por su rol en medio de la campaña, que a su juicio, afectó a Jeannette Jara.

    Las declaraciones del dirigente político se dieron durante la cuarta edición del pódcast “Cómo te lo explico”, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, el que es transmitido por La Tercera.

    En la conversación, el senador Quintana -quien, impedido de postular nuevamente por la Cámara Alta, pretendía llegar a la Cámara de Diputados por el Distrito 23, donde solo obtuvo 18.423 votos (el 4,30 % de las preferencias en la lista Unidad por Chile)- realizó un análisis del escenario político, luego de que José Antonio Kast y Jeannette Jara avanzaran al balotaje del próximo 14 de diciembre.

    En esa línea, fue consultado por el resultado de Jara -el que estuvo bajo el 30 % según las expectativas del oficialismo, con un 26,85 %-, asegurando que hubo dos factores preponderantes: Franco Parisi (PDG) y el gobierno de Gabriel Boric.

    “Yo creo que hay varios factores. El factor Parisi es uno indudable y que tiene preponderancia en todo esto. Pero también hay temas con el gobierno. Creo que el gobierno no está cerrando como hubiéramos esperado también. Y eso la oposición lo ha monitoreado muy bien, por eso que el único libreto que se repite es que Jara sería la candidata de la continuidad, lo que no creo bajo ningún punto de vista”, partió explicando el líder del PPD.

    “Creo que esto está abierto. Creo que sí, tenemos que despejar un estado de ánimo pesimista que se ve en las filas del oficialismo. La política no es para los desanimados ni para los pesimistas. Es un mes y pueden pasar muchas cosas”, cuestionó a sus pares tras el resultado electoral.

    Respecto a la responsabilidad del gobierno y del Presidente Gabriel Boric, Quintana señaló que son cosas distintas. “Un gobierno que va de salida debería estar cerrando mejor. Me hubiera gustado que estuviera despachando seguridad municipal, sala cuna para Chile, el FES, pero eso no está siendo posible”, sostuvo.

    Sobre el Mandatario, Quintana afirmó que “se observa a un Boric que le está disputando protagonismo a Jara y que está haciendo todo para posicionar como su antagonista natural a Kast. Así se ve. Yo sé que eso no está pensado desde el Segundo Piso, pero así se aprecia y eso evidentemente fue un facto en esta votación, en la que esperábamos unos puntos más arribas”.

    A renglón seguido agregó que “los efectos de la estrategia de La Moneda tuvieron estas consecuencias” y señaló que Boric “tiene que resolver temas pendientes en materia de gestión”.

    Asimismo, comentó el resultado de la tercera mayoría en las pasadas presidenciales, con Franco Parisi (PDG), quien alcanzó un 19,71 % de los votos, acumulando 2.552.649 de respaldos.

    Respecto a cómo atraer a su electorado, Quintana diferenció de la figura de Parisi a los 14 diputados electos del PDG y el electorado que sigue al partido fundado por el economista y empresario.

    “Creo que son dimensiones distintas. Por un deber político, casi moral, creo que alguien que pretende gobernar, cualquiera sea, debe saber qué está pensando ese sector que tiene una profunda desafección con la institucionalidad, con la clase política”, afirmó Quintana.

    Coalición con el PDG

    Requerido por una eventual coalición con el PDG y la posibilidad de atraer ese bolsón de votos, señaló que “o sea, si realmente nos preocupa que gane en Chile la ultraderecha, yo no descartaría nada”.

    “Primero conozcámonos. Si luego de conocernos vemos que ese segmento que tiene enojo, desafección con la política tradicional nos hace sentido lo que están planteando, por qué no”, comentó Quintana sobre la inclusión de las figuras del PDG en un eventual gobierno progresista.

    “Tenemos que hacer el esfuerzo de no descartar nada y acercarse a Parisi, sin duda”, aseguró al respecto.

    De igual forma, Quintana habló sobre la asistencia de Jara al programa de “Bad Boys” y aseguró que al concurrir “probablemente a mucha de la gente de Parisi, le haga más sentido la trayectoria de vida de Jara que la de Kast”.

