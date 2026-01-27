Jaime Sáez pide transparencia por diálogo previo de Kast con Steinert y descarta un quiebre real en futura oposición

El diputado Jaime Sáez, jefe de bancada del Frente Amplio, abordó esta jornada en Radio Duna las declaraciones de la futura vocera de gobierno, Mara Sedini, quien señaló en entrevista con La Tercera que las conversaciones entre el presidente electo y la hoy exfiscal Trinidad Steinert, quien asumió como ministra de Seguridad, llevaban “un buen tiempo”.

Al respecto de esta polémica, Sáez expreso que la situación “es importante que se aclare”.

“Una cosa es convidar a una persona a que forme parte de un gobierno, pero otra cosa es establecer conversaciones con mucha anterioridad en medio de investigaciones”, apuntó.

Asimismo, señaló que si bien no se adelantaría en decir que aquí es vulneró la autonomía política, sí es necesario despejar los hechos.

“Creo que se tiene que aclarar la situación con rigurosidad y con mucha transparencia, porque claro, si existiera una intervención en la autonomía del Ministerio Público es un hecho grave”, sostuvo.

En esto, sin embargo, indicó que no creía que saldrían a explicarlo.

“Tengo severas dudas de que lo aclaren, no tengo mucha expectativa al respecto”, apuntó. “Por el bien de Chile, que se aclare, pero las expectativas de que pase son cero”.

Junto con esto, Sáez también fue consultado sobre el escenario político en cuanto a la futura oposición, descartando que exista una sola fuerza.

“Creo que a lo menos van a haber tres oposiciones, se les olvida que existe el PDG también”, señaló, consultado sobre los dichos de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic en cuando a cómo se configura ahora el escenario de la oposición.

En esta línea, el parlamentario señaló que sus dichos no estaban muy relacionadas con la realidad.

“Me parecen declaraciones más para la galería, que responden también a una dinámica interna propia del PS, no se condice mucho con la realidad que hacen, por ejemplo, nuestros alcaldes y alcaldesas en conjunto”, indicó.

Sobre esto mismo, y si existe o no un quiebre al interior de la oposición, Sáez descartó una fractura real.

“Hay que ir bajándonos un poco a este tipo de bravuconadas (...) yo creo que no hay un quiebre realmente” , sostuvo.

“En lo cotidiano, en lo concreto, en el trabajo, no se evidencia que hay un quiebre”, añadió.

En cuanto al llamado del Presidente Gabriel Boric a que los partidos estén “a la altura”, el parlamentario apuntó a responsabilidades individuales más que colectivas.

“No sé si los partidos, yo creo que hay ciertos dirigentes que buscan llevar agua a su propio molino”, sostuvo. “Pero el Presidente Boric tiene el liderazgo por lejos más trascendente en la izquierda, junto con la presidenta PBachelet, y por lo mismo me parece que eso no está en duda”.