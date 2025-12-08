“Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, miembros de la derecha se trenzaron en una discusión en redes sociales.

Fue el expresidente de RN, el exdiputado Alberto Cardemil, quien salió al paso de una entrevista otorgada por Eduardo Cretton (UDI) a El Mercurio, en la que deslizó críticas a su coalición, Chile Vamos.

“En cuanto a la crítica a Chile Vamos, si tuviera que hacer una lo más constructiva posible, creo que la gobernabilidad como concepto es muy importante, pero no se traduce necesariamente en apoyo político”, partió reflexionando.

En esa línea, Cretton agregó: “Desde mi punto de vista, Chile Vamos cayó en un discurso muy tecnócrata que alejó a los sectores populares de nuestra opción ”.

“Los centros de estudios y los cuadros técnicos son súper relevantes para no transformarte en lo mismo del Frente Amplio, que es pura política y nada de técnica. Pero los votos se ganan en la calle sintonizando con el ciudadano de a pie y las urgencia, y creo que esta tecnocracia nos fue alejando de tener un relato más político que les hiciera sentido a las grandes mayorías ”, comentó el diputado electo por La Araucanía.

Ante aquello, Alberto Cardemil calificó lo señalado como “inoportuno análisis”.

“Los aportes efectivos y convocantes en materia y acción política interna se hacen reflexionando y oyendo en instancias y sedes internas, no por los medios ni las redes. Esto vale para todos los liderazgos, efectivos y sedicentes de RN y UDI”, sumó.

Dicha apreciación fue respaldada por el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien lo calificó lo señalado por Cretton de “innecesario y desleal”.

“Evelyn Matthei fue abandonada por quienes no se jugaron un ápice por ella cuando meses antes andaban a los abrazos. Pedían no subir fotos ni la ponían en su material de campaña. Dando lecciones ahora cuando se vendieron a peso veinte”, cuestionó el parlamentario.

Sin embargo, fue sobre este punto que Cretton volvió a cargar. “A peso veinte se tienen que haber vendido los senadores que le salvaron el pellejo a (Diego) Pardow” , fustigó.

“Acá todos morimos con las botas puestas, incluso cuando creímos que la campaña fue por un camino equivocado. Le haría bien a la ‘derecha liberal’ hacer una autocrítica de su desaparición”, añadió.

“Por lo demás, Luciano, veo que a los que les ‘dolía la guatita’ lo más bien que se tomaron un viadil y andan tocando puertas en Rapallo”, comentó.

Fue entonces que Cardemil reapareció con un mensaje para ambos: “No peleen ahora, cada día y mes y año tiene su propio afán”.

En paralelo, Cruz-Coke le contestó a Cretton a raíz de los emplazamientos por desaparición. “Una desaparición como la tuya en la campaña de Evelyn Matthei. Saludos”.

“Jamás desaparecimos de la campaña (...) la tuya es por Servel. Saludos” , devolvió Cretton.

Por su parte, quien también se plegó a la discusión fue Marcela Cubillos, quien le reprochó a Cruz-Coke que “la entrevista de Cretton es constructiva y analítica. Y hace una autocrítica sobre el perfil de la UDI que es su partido”.

“Está pendiente el análisis del daño electoral que puede haber provocado la reforma de pensiones que tú empujaste sabiendo que no te tocaba reelección”, cuestionó al senador de Evópoli.