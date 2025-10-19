SUSCRÍBETE
Política

Jara cuestiona franja electoral de sus adversarios: “Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro”

La abanderada oficialista aseguró que "en algunas franjas se promueve mucho el odio, desacreditar a los otros y dividir a los chilenos entre buenos y malos, y ese no es mi estilo".

Joaquín Díaz 
Joaquín Díaz
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, participó este domingo en un acto de campaña en Villa Alemana, donde abordó su visión sobre la franja electoral.

Consultada sobre su opinión respecto a las emisiones en esta primera semana de campaña televisiva, Jara sostuvo que “yo me enfoco más en buscar los temas que nos unen. Creo que en algunas franjas se promueve mucho el odio, desacreditar a los otros y dividir a los chilenos entre buenos y malos, y ese no es mi estilo”.

En ese sentido, la abanderada comunista, aseguró que la prioridad debe estar en “concentrarse más en las propuestas”.

“Si uno quiere gobernar Chile, tiene que hacerlo con gestión y propuestas concretas; las críticas se agotan. Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro, descalificación del otro. Eso no sirve realmente”.

Finalmente, Jara hizo un llamado a la ciudadanía: “Espero que este elemento lo puedan considerar bien las chilenas y los chilenos el 16 de noviembre cuando vayan a votar”.

