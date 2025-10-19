SUSCRÍBETE
Política

“Representa un momento de acuerdos”: Jefe de bancada RN responde a crítica de DC por imagen de Aylwin en franja electoral

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, señaló que "Nosotros entendemos la incomodidad de la Democracia Cristiana, porque hoy día apoyan al Partido Comunista, ideas muy contrarias a las que sostuvo siempre el Presidente Aylwin, y que la Democracia Cristiana básicamente se fundó para poder luchar en contra de esas ideas".

María José Halabi 
María José Halabi

Este domingo, la Democracia Cristiana criticó el uso de la imagen del expresidente Patricio Aylwin en la franja electoral de Renovación Nacional.

La imagen se mostró en el primer capítulo del espacio, centrado en homenajear al fallecido expresidente Sebastián Piñera, donde se mostró brevemente a Aylwin recibiendo la banda presidencial en la ceremonia de 1990.

En un comunicado señalaron que era “inaceptable” y que “es una falta de respeto a su memoria”.

Frente a las críticas, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, respondió que “el presidente Aylwin representa un momento de acuerdos, de concensos, de tranquilidad que el país requiere recuperar".

“Renovación Nacional destaca ese rol. Nosotros entendemos la incomodidad de la Democracia Cristiana, porque hoy día apoyan al Partido Comunista, ideas muy contrarias a las que sostuvo siempre el Presidente Aylwin, y que la Democracia Cristiana básicamente se fundó para poder luchar en contra de esas ideas", continuó.

Añadió que “nosotros lo que hacemos, básicamente, es homenajear ese momento de desarrollo económico, de desarrollo político, de tranquilidad y concensos, acuerdos tan importantes que Chile tiene que volver a recuperar”.

Más sobre:Democracia CristianaRenovación NacionalPatricio Aylwin

