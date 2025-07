Jara insiste que tiene “autonomía” del PC y dice que se ha “sorprendido” con personas que han querido hablar en su “nombre”

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, fue consultada por su relación con el Partido Comunista (PC), donde milita desde los 14 años, y aseveró que en esta campaña ella es vocera de su “propia candidatura que representa a la centro izquierda chilena”.

“Yo tengo una responsabilidad distinta y actúo con autonomía del Partido Comunista en mi rol de candidata a la Presidencia de la República por una alianza centro-izquierda. Lo digo porque hasta, yo diría, pocos días atrás se me trataba y se me sigue tratando en algunos medios como la candidata del PC , aun cuando eso no es así”, aseguró a CNN la exministra del Trabajo.

Asimismo, Jara fue consultada por su relación con la colectividad en la que milita, en donde manifestó que más que lejana siente que debe “cumplir con una responsabilidad distinta y espero que se entienda”.

Y a pesar de que afirmó que el partido le ha dado “autonomía” para ello, también expresó que le ha “sorprendido” todo el debate “donde muchas personas han querido hablar como en mi nombre”.

“Mira, no son muchos nombres, pero no entiendo bien, porque solo puedo entenderlo desde una lógica en la cual pareciera que las mujeres necesitamos que alguien hable por nosotras, o hay quienes creen que lo necesitamos, y al menos conmigo se equivocan. Yo quiero ser bien clara en eso. Yo soy una mujer muy suave de formas, pero con carácter y decisión ”, enfatizó la candidata de Unidad por Chile.

Respecto a la conformación del equipo que la acompañará en su campaña, afirmó que tienen un “equipo económico que va a ser presentado junto con todo el equipo de comando " y evitó adelantar nombres.

“La campaña empieza el 17 de septiembre, entonces en realidad apuro en ese tema no tengo, lo que sí le puedo decir es que equipos hay y da cuenta de aquello, todo el despliegue que pudimos hacer en los distintos gremios de la semana pasada”, explicó Jara.