Jara promete construir 360 mil nuevas viviendas para enfrentar el déficit habitacional

Desde un banderazo en Antofagasta, la candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara se comprometió a construir 360 mil nuevas viviendas para combatir el déficit habitacional.

Si bien destacó los avances de la administración del Presidente Gabriel Boric, señaló que todavía no es suficiente. Por lo mismo, planteó que en el caso de ser electa pondría en marcha tres medidas centrales para la crisis de la vivienda.

El eje principal es la construcción de 360 mil nuevas casas. "Uno podría decir cualquier otra cifra, pero la verdad es que las capacidades son las que hay. Y en ese contexto creo que ese número se tiene que distribuir equitativamente por las regiones“, indicó.

“Lo segundo es que hay muchos niños y niñas en campamentos, Yo sé que hay gente que no le gusta porque se ha establecido también una criminalización de los campamentos y sabemos muchas veces que en algunos de ellos han ocurrido bastantes hechos que no corresponden.Pero los niños y las niñas son el futuro de este país, no pueden quedar abandonados. Hay que tener ahí un importante sentido de cómo nosotros recomponemos nuestra sociedad”, manifestó.

Por último, la militante del PC destacó la creación de subsidios para la población juvenil del país.

“Quiero avanzar en una iniciativa en particular para los jóvenes entre 25 y 35 años. Ya sea que puedan pagar un hipotecario o que puedan postular a un subsidio“, precisó.

Polémica del FA con Vodanovic

La exministra del Trabajo también abordó los dichos de la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien acusó al Frente Amplio de tener un doble discurso en cuanto a la violencia.

Pese a que la líder de la tienda no nombró al PC, la candidata defendió que los comunistas están “dentro de la institucionalidad”.

De todas formas, precisó: “Yo quiero señalar que tengo una excelente relación con Paulina Vodanovic. Creo que es una tremenda lideresa del futuro. El allendismo para nosotros es una fuente importante de que nutre a la izquierda chilena, así que les tenemos mucho respeto y cariño".