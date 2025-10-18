Jara responde a Kast y niega que el gobierno haya validado la violencia en el estallido social

En el sexto aniversario del estallido social, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), respondió la tesis de su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast, respecto de que el gobierno validó la violencia en ese periodo.

En un adelanto de la franja electoral que será emitida hoy, el abanderado de Republicanos y del Partido Social Cristiano sostuvo: “El 18 de octubre de 2019, muchos de los que hoy gobiernan estaban en las calles, justificando la violencia, celebrando el caos, empujando a Chile al abismo . A ellos les digo con toda claridad, cuando terminen su mandato, no vuelvan a las calles a destruir lo que no supieron gobernar “.

El 18 de Octubre del 2019 muchos celebraron el caos y la destrucción.



Hoy les decimos con firmeza: Chile no se rinde .



Vamos a levantar nuestro país 🇨🇱 con orden, coraje y fe. — José Antonio Kast Rist (@joseantoniokast) October 18, 2025

Luego de una actividad con alcaldes de la Región de O’Higgins, en Rancagua, la carta presidencial del PC y exministra del Trabajo de la actual administración fue consultada por la prensa sobre esta acusación. “No, Kast miente. La verdad, Kast miente. Yo me he preguntado mucho por qué insisten en hacer creer o instalar que el estallido social fue casi un golpe de Estado, que fueron puros delincuentes. Me da la impresión que la ultraderecha chilena le quiere pasar un mensaje a la ciudadanía que nunca más se le vaya a ocurrir salir a manifestarse", respondió.

“Yo no estoy de acuerdo con eso, aquí salieron más de dos millones de personas en el país, que hubo abusos, hubo. La Fiscalía ayer informó, 34% de los casos de violencia institucional, otro 31% cierta violencia vandálica, otros desórdenes públicos. Eso lo rechazo completamente, pero de ahí a decir que la gente que salió a manifestarse por los abusos, -sobre todo la clase media de nuestro país, esa clase media a la cual no la apoya ni el Estado ni la banca, porque son muy ricos para el Estado y muy pobres para el sistema financiero-y hoy día negarlo, es tapar el sol con un dedo", argumentó.

La candidata advirtió que “lo que hay que hacer en vez de esconder el polvo debajo de la alfombra es hacerse cargo de los problemas que tenemos y en mi gobierno me voy a hacer cargo de la seguridad pública, de la creación de empleo con trabajo decente y crecimiento económico y de la reforma a la salud. Esos son mis objetivos”.