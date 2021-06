Javiera Parada, jefa de campaña de Ignacio Briones: “Tenemos grandes diferencias con la propuesta de Lavín, la nuestra no está anclada en la política de los últimos 30 o 40 años”

Este lunes el candidato presidencial de Evópoli y exministro de Hacienda, Ignacio Briones, presentó a su comando de cara a las primarias presidenciales de Chile Vamos del 18 de julio.

El equipo será liderado por el senador Felipe Kast como coordinador general y la gestora cultural Javiera Parada como jefa de campaña.

En conversación con Radio Concierto, la recién nombrada jefa de campaña se refirió al plan de despliegue del comando de Briones, a poco más de un mes de los comicios, y las diferencias con sus contendores en esta primera instancia electoral.

“Estamos desplegándonos en todo Chile para dar a conocer nuestro programa, ideas y propuestas”, dijo sobre el trabajo territorial. Un punto en el que aludió al recién promulgado IFE por parte del gobierno, presentación que contó con la participación del alcalde de Las Condes y candidato de la UDI en primarias, Joaquín Lavín.

“Luciano Cruz-Coke, nuestro vocero, ayer fue claro en decir que el hecho de presentar políticas públicas con un candidato a presidente, como lo es el alcalde de una de las comunas más ricas de Chile, además que no se entiende, no corresponde. No se entiende el gesto, nos parece una gran torpeza”, dijo Parada.

En la misma línea, criticó a Rodolfo Carter, vocero de la candidatura de Lavín. “Me imagino que el vocero de Lavín, una persona que está en política hace más de 40 años -me refiero al candidato, no a su vocero-, habrá decidido como estrategia discutir con el resto de las campañas en vez de dar a conocer sus propuestas”, dijo sobre los frases de Carter en El Mercurio como que Briones “es parte del problema que estamos viviendo” y las bromas respecto a que tiene “una bufanda y moto muy bonita”.

“Nosotros estamos enfocados en dar a conocer nuestras ideas para el Chile del futuro y la reactivación de la economía. Van a ser años difíciles donde Chile va estar más pobre, las familias necesitan ayudas, pero también recuperar sus empleos. Se requiere preparar a nuestros jóvenes de manera diferentes”, explicó Javiera Para argumentado que se enfocan en las propuestas y no en ataques personales.

“Tenemos grandes diferencias con la propuesta de Lavín, nuestra propuesta no está anclada en la política de los últimos 30 o 40 años, tenemos una visión distinta”, dijo volviendo al alcalde de Las Condes. “Me parece una manera mañosa, sobre todo desde el vocero, la manera de referirse a Briones, quien renunció a su vida académica tras ser llamado en momentos de crisis para asumir como ministro de Hacienda, en tiempos que tras el estallido social, la ciudadanía hizo sonar fuerte sus necesidades. Entonces, decir que alguien es parte de un problema, me parece que es un foco totalmente equivocado”, insistió la jefa de campaña del candidato Evópoli.

La agregada cultural también tuvo palabras para referirse a Sebastián Sichel, candidato independiente en las primarias de Chile Vamos. “Hay diferencias bien grandes y sustanciales entre Briones y Sichel. Tras Briones hay un partido y bancada que lo apoyan y compromete los votos para proyectos”, dijo ejemplificando el matrimonio igualitario, que hoy tiene suma urgencia en la discusión legislativa.

“Hay un partido que está presente en todas las regiones. Hay una estructura y un proyecto político”, dijo sobre Ignacio Briones. “No sé cual es la propuesta de Sichel más allá del grupo que lo ungió. Desconozco sus propuestas o proyecto. No sé cuales han sido las credenciales de Sichel para hoy postular a la presidencia”, añadió.

“Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo grande, que Evópoli no es el partido más grande de la coalición [Chile Vamos], tenemos que hacer un despliegue mayor y tenemos como punto importante que entendemos la libertad como la capacidad de elegir nuestro destino, no sólo como libertad económica como un dogma”, explicó Parada.

“Vamos hacer todo lo posible por ganar las primarias y estar en la papeleta. Pero estamos construyendo un proyecto más amplio que la figura de Ignacio Briones. Una hoja de ruta con un reformismo que sea posible para llenar un vacío político que hoy es evidente”, aseguró la jefa de campaña, añadiendo que “Si no ganamos la primaria, no me sumaré a ninguna otra campaña de Chile Vamos”.