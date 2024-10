Jean Pierre Matus en la revisión de AC en su contra: “Jamás he negado haber conversado con el señor Hermosilla”

Pasadas las 10.00 de la mañana de este martes, la Cámara de Diputados comenzó una nueva sesión para analizar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus.

Matus está bajo la lupa de los legisladores luego de que se dieran a conocer conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, pese a que había negado tener chats con el penalista. El escrito reúne tres acápites que se concentran en sus inhabilidades con Hermosilla y Andrés Chadwick, falta de veracidad y pérdida de imparcialidad.

Iniciada la sesión, se le dio la palabra al acusado para informar si su defensa haría uso de la cuestión previa, lo que fue denegado por Matus. Por lo que, el diputado Eric Aedo (DC), uno de los impulsores de la ofensiva, dio cuenta del libelo. Luego de esto, fue turno de la defensa exponer sus argumentos.

Posteriormente, Aedo respondió a la defensa. Por lo que, el abogado podría contestar sus dichos, pero fue el ministro Matus quien tomó la palabra a modo de “rectificar los hechos”.

“Aquí se ha señalado que yo he negado haber hablado con el señor Hermosillo. Esa es la acusación de fondo. Pues bien, toda esa acusación dice que desde marzo hasta agosto del presente yo negué haber tenido conversaciones con el señor Hermosilla”, comenzó señalando el juez.

Valparaiso, 15 de octubre 2024. Se lleva a cabo la a cusacion constitucional contra el juez de la corte suprema Jean Pierre Matus en la Camara de Diputados. Raul Zamora/Aton Chile

“En la acusación constitucional se acompaña un reportaje del medio CIPER del 23 de marzo de este año, donde se me consulta lo siguiente: ‘¿Algunas conversaciones del señor Hermosilla evidencian que hizo gestiones para promover su nombramiento como ministro de la Corte Suprema? ¿Qué conversaciones mantuvo con el señor Hermosilla durante este periodo? ¿Fue algo que usted le solicitó? Y la respuesta que está en ese reportaje es la siguiente: ‘Cuando mi nombre apareció en la quina de postulantes a la Corte Suprema, en algunos medios se publicó información y críticas infundadas contra mi postulación. En tales circunstancias, llamé a personas que conocía y a quienes se les pudiera pedir referencias sobre mi trayectoria para ponerlas al tanto de la información objetiva que desmentía esas aseveraciones’”, agregó.

“‘Entre ellas, al señor Hermosilla, no le pedí gestiones a mi favor y desconozco que las hubiese hecho. Solo lo puse al tanto de los antecedentes, dada su cercanía con el presidente Piñera, quien tenía que proponer uno de los nombres de esa quina al Senado’”, complementó.

“Eso está publicado el 23 de marzo de este año, jamás he negado haber conversado con el señor Hermosilla. Está publicado por su intermedio, señora presidenta. Y está tan publicado que está acompañado de la acusación. Y sin embargo, por un error que efectivamente cometí, porque no tenía en mi celular otras conversaciones con el señor Hermosilla referidas a esta materia, cuando se dice que estas conversaciones son por vía chat, yo digo, no tengo los chats, no existen. ¿Me equivoco? Ok, es cierto, pero esa equivocación no significa en ningún momento que yo haya negado haber conversado con el señor Hermosilla a propósito de mi postulación”, aseveró.

Dicho eso, el ministro aseguró no tener una íntima amistad con el abogado Hermosilla. “No tengo íntima amistad. La íntima amistad, según la ley, no es decirle a alguien con cortesía, como se dice a toda persona que uno más o menos ha visto alguna vez y conoce, no es decirle a una persona, mire, ‘hola amigo’, un vocativo. Íntima amistad es tener relaciones de estrecha familiaridad. Yo no conozco la casa del señor Hermosilla, él no conoce mi casa, no conocemos a nuestras esposas, a sus hijas, no tenemos estrecha familiaridad, no existe esa causal de inhabilidad”, cerró.