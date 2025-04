Jeannette Jara busca bajar el perfil a sus dichos sobre Cuba tras reproches oficialistas

La jornada del miércoles, la candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannete Jara, sostuvo que en Cuba no existe una dictadura y afirmó que, en vez, en la isla poseen un “sistema democrático distinto al nuestro”, causando el rechazo desde el propio oficialismo y la oposición.

Sin embargo, en declaraciones a radio Biobío, la exministra del Trabajo buscó esta jornada bajarle el perfil a la polémica, al asegurar que esta responde a “parte del debate pequeño de la política”.

“Las personas me conocen en mi convencimiento y vocación democrática”, afirmó la carta comunista con miras a las elecciones primarias de junio próximo, tras lo cual dijo que “creo profundamente en el respeto de los derechos humanos aquí y en todos los países del mundo”.

No obstante, sostuvo que “lo principal de esta discusión para mí es que tiene que ver con que yo me estoy postulando a la presidencia de Chile, de este país, y mis propuestas son en relación a este país”, sostuvo, tras lo cual relevó que hay otros problemas internacionales de mayor importancia en este momento, como los aranceles impuestos por el Presidente de EE.UU., Donald Trump.

“Si usted me pregunta en el orden mundial, a mí lo que más me preocupa es lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, que va a afectar enormemente el comercio internacional y por tanto el comercio nacional y el empleo. Pero como que eso no importara tanto, parece que gusta más en el debate esta cosa de la cuña, de meter miedo, de asustar a los demás”, destacó Jara.

Ante la insistencia de que precisara lo manifestado el miércoles sobre Cuba, la extitular del Trabajo indicó que “yo ayer planteé mis opiniones y sé que algunos discrepan por un lado y otros discrepan por el otro. Esta cosa es así, pero no creo que el debate en torno a una primaria presidencial debe estar centrado en eso“.

En este sentido, enfatizó que “yo espero representar a todos los chilenos y chilenas, no al Partido Comunista. Yo no estoy postulándome a la elecciones internas del Partido Comunista, yo estoy postulándome para dirigir al país”, destacó.

“Ahora tenemos que trabajar en construir propuestas para el país, porque mi modelo para Chile es el chileno, no el cubano ni el de otro país“, cerró.