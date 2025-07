Jeannette Jara cuestiona que se utilice “una enfermedad tan dolorosa como el alzheimer” como una “herramienta política”

Durante la mañana de este viernes 18 de julio, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió a las declaraciones que realizó la candidata de oposición Evelyn Matthei quien acusó una compaña en su contra de parte de grupos de extrema derecha que alteran sus videos para que pareciera que tiene alzheimer.

Jara dijo que lamentaba mucho la situación apuntando que “me da mucha rabia que se trate de utilizar una enfermedad tan dolorosa como el alzheimer y que las familias viven con tanta complejidad como una herramienta política”.

De acuerdo a lo que agregó en conversación con Mega, “imagínese que si usted tuviera o yo tuviera o alguien que nos está viendo tiene una persona en su casa que está enferma con alzheimer, que está complejo además, y sale una acusación de esta naturaleza es como que se usan las cosas más bajas”.

“Ayer yo la escuché ella hablar en otras entrevistas y está como todos nosotros”, apuntó Jara, señalando que se inventan cosas. “Por ejemplo, se inventó apenas gané la primaria que Nicolás Maduro me había llamado para felicitarme”.

Liberación del Sicario

En la ocasión Jeannette Jara también se refirió a la liberación del sicario señalando que “yo no sé si antes se había visto algo así en nuestra institucionalidad y a mí me cuesta creer que esto sea solamente una gran comedia de equivocaciones que sería igualmente grave, que sería igualmente grave”.

De acuerdo a lo que señaló “Yo creo que eso es un sentimiento que debe impregnar a quienes tenemos responsabilidades públicas tanto en el ámbito comunicacional, político y en todo el sentido de la palabra porque esto hay que tomárselo muy en serio”, enfatizando que “realmente si fuera solamente errores ya eso sería una alerta tremenda”.

En la misma línea, según mencionó “yo creo que hay que ser claros en una cosa, esto es un tema que está en gendarmería, en el Poder Judicial y efectivamente desde el Poder Legislativo y desde el Ejecutivo hay responsabilidades también porque son quienes conducen el Ejecutivo, el Gobierno del país y el Legislativo, las leyes y creo que es importante dar señales, señales fuertes en torno a este tema”.

“Yo entiendo el tono de los ministros, ambos los conozco, además fueron mis colegas de gabinete y son personas muy mesuradas, pero esto no se soluciona solamente con frases grandilocuentes, lo hemos escuchado muchas veces de varios candidatos y políticos. Esto se soluciona con mano dura y también con mano inteligente y creo que ahí lo que hay que hacer es tomar medidas, además de condenar estos hechos y tomar medidas”, mencionó.

“No me abe duda que cuando el Ministro de Seguridad dice yo no me puedo referir a estos hechos porque están en investigación, es porque así es”, señaló.

Al momento de abordar las responsabilidad del hecho según detalló Jara, “creo que lo que hoy día no contribuye en la discusión que está puesta, que el Poder Judicial diga que los gendarmes tienen la culpa o los gendarmes digan que ellos no actúan sin orden judicial porque creo que después de todos los días que han pasado, hay que concentrarse en dos cosas: esclarecer los hechos minuto a minuto e intentar detener a esta persona”.

Además según apuntó “el rol de los ministros de Estado en esto debe ser aclarar y determinar las responsabilidades que correspondan dentro del Ejecutivo, pero el rol del Poder Judicial también es hacerse cargo por qué se emana una orden de esta naturaleza”.

“Aquí hay varios temas que cruzan a toda la institucionalidad. Por eso creo que lo que debiéramos hacer es tener una cumbre de alto nivel”, señaló.

Respecto a aquellos que piden que se convoque al Consejo de Seguridad Nacional de Chile (Cosena), Jara agregó que no está de acuerdo y que “yo creo que sería mejor... más útil para los fines que se persiguen es reunir presidente de Poder Judicial, Presidente de la Cámara, Senado y al presidente de la República, porque en definitiva en ellos está la responsabilidad de los tres poderes autónomos del país”.