Jeannette Jara tras apoyo de la DC: “Nos gustaría que pudieran formar parte tanto del comando como del eventual gobierno”

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se refirió durante la mañana de este lunes a la decisión de la junta nacional de la Democracia Cristiana (DC) de apoyar su candidatura apuntando que “los recibimos contentos”, y que “vamos a hacer todos los esfuerzos nosotros por tratar de convencer a los que todavía tienen dudas”.

“Lo primero es señalar que lo recibimos contentos, pero con harta humildad porque sabemos que fue una discusión ardua al interior de la junta nacional de la Democracia Cristiana”, señaló Jara agregando que “esperábamos que pudieran resolver esto con total independencia. De hecho, yo misma no ejercí ninguna presión, ni opinión previa, porque me parece que hay que tener respeto por los partidos aliados”.

Respecto al apoyo que significa la DC de cara a la contienda electoral de noviembre, según mencionó la candidata esto fortalece a la coalición y permitirá “enfrentar una primera vuelta con mucha mayor robustez”.

En la misma línea, Jara además informó que se reunirá con el senador Huenchumilla, actual presidente interino del partido y la directiva para conversar, enfatizando que “la Democracia Cristiana chilena tiene grandes profesionales y técnicos que han aportado en distintos momentos históricos del país y nos gustaría mucho que pudieran formar parte tanto del comando como del eventual gobierno”.

En la ocasión, la candidata presidencial además se refirió a la posibilidad de una lista parlamentaria única, punto del cual se ha mostrado a favor en reiteradas ocasiones.

“Las conversaciones van bien encaminadas a ojalá confluir en una lista única, que es mi deseo”, señaló, a la vez que apuntó que “como he señalado con anterioridad, entiendo que a veces uno desea una cosa y la realidad política indica otra”.

Disputa entre Matthei y Kast

En la ocasión, la candidata además se refirió a los dichos de Evelyn Matthei y la disputa con José Antonio Kast, señalando que “he visto con preocupación como la derecha chilena se enfrasca permanentemente en disputas que demuestran la falta de posibilidades de dar gobernabilidad al país”.

Respecto a las fake news que denuncia la candidata de Chile Vamos, Jara expresó que “Yo más que concentrarme en eso, en mi caso, porque es verdad, he sido víctima de prácticas similares, lo que me preocupa no es respecto de mí, es respecto de cómo viven los chilenos y las chilenas y en eso estoy concentrada trabajando. No estoy concentrada en viendo lo que se dice de mí en redes sociales”.