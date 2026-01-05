Jeannette Jara reaparece con defensas a la Ley Karin y a la reforma previsional

La excandidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), reapareció este lunes con mensajes a favor de la Ley Karin y la reforma previsional.

Ambas iniciativas laborales fueron políticas insignes de su paso como ministra del Trabajo y con posterioridad fueron enarboladas en su campaña presidencial.

Desde su derrota ante el hoy presidente electo, José Antonio Kast, a mediados de diciembre Jara ha tenido contadas intervenciones públicas. La primera de ellas fue durante la celebración de Año Nuevo. En esa ocasión, comunicó que estaba “haciendo una evaluación de lo que ha sido este 2025″, destacó la aplicación de la reforma de pensiones y transparentó su estado “vigilante de lo que vaya a pasar en nuestro país”.

El sábado 3 de enero se manifestó en contra de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que incluyó la captura del exmandatario de ese país, Nicolás Maduro. “Aunque algunos lo celebren hoy, estos hechos generan un precedente muy peligroso para la soberanía de los países ”, dijo en X.

En una esfera menos política y previo a su mensaje de Año Nuevo, Jara también había mostrado en Instagram su apoyo al músico Ángelo Pierattini, quien permanece en estado grave a causa de un accidente vehicular.

Esta jornada, no obstante, Jara volvió a marcar presencia en el mundo digita, celebrando mediante sus historias de Instagram el fallo del 2°Juzgado Civil de Chillán que acreditó que Karin Salgado -quien inspiró la ley que lleva su nombre, que sanciona el acoso laboral- sufrió hostigamiento sistemático de parte de sus compañeros de trabajo, lo que tuvo relación con su posterior suicidio. “Inspiró la ley contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Su legado es de justicia y su respeto”, acotó Jara.

Por otro lado, en un breve video Jara destacó que “llegó enero y con esto se inicia el beneficio por años cotizados de la reforma a las pensiones” y que “este beneficio va a permitir que aumenten cerca de 1.400.000 personas su pensión, ya sea que estén jubiladas por una renta vitalicia en una compañía de seguros o por retiro programado en una AFP”.

“La mejora de las pensiones es una realidad gracias a la reforma previsional”, subrayó, no sin antes cerrar el registro con un “nos vemos”.