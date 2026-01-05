SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jeannette Jara reaparece con defensas a la Ley Karin y a la reforma previsional

    Desde su derrota ante el hoy presidente electo, José Antonio Kast, a mediados de diciembre Jara ha tenido contadas intervenciones públicas.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La excandidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), reapareció este lunes con mensajes a favor de la Ley Karin y la reforma previsional.

    Ambas iniciativas laborales fueron políticas insignes de su paso como ministra del Trabajo y con posterioridad fueron enarboladas en su campaña presidencial.

    Desde su derrota ante el hoy presidente electo, José Antonio Kast, a mediados de diciembre Jara ha tenido contadas intervenciones públicas. La primera de ellas fue durante la celebración de Año Nuevo. En esa ocasión, comunicó que estaba “haciendo una evaluación de lo que ha sido este 2025″, destacó la aplicación de la reforma de pensiones y transparentó su estado “vigilante de lo que vaya a pasar en nuestro país”.

    El sábado 3 de enero se manifestó en contra de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que incluyó la captura del exmandatario de ese país, Nicolás Maduro. “Aunque algunos lo celebren hoy, estos hechos generan un precedente muy peligroso para la soberanía de los países”, dijo en X.

    En una esfera menos política y previo a su mensaje de Año Nuevo, Jara también había mostrado en Instagram su apoyo al músico Ángelo Pierattini, quien permanece en estado grave a causa de un accidente vehicular.

    Esta jornada, no obstante, Jara volvió a marcar presencia en el mundo digita, celebrando mediante sus historias de Instagram el fallo del 2°Juzgado Civil de Chillán que acreditó que Karin Salgado -quien inspiró la ley que lleva su nombre, que sanciona el acoso laboral- sufrió hostigamiento sistemático de parte de sus compañeros de trabajo, lo que tuvo relación con su posterior suicidio. “Inspiró la ley contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Su legado es de justicia y su respeto”, acotó Jara.

    Por otro lado, en un breve video Jara destacó que “llegó enero y con esto se inicia el beneficio por años cotizados de la reforma a las pensiones” y que “este beneficio va a permitir que aumenten cerca de 1.400.000 personas su pensión, ya sea que estén jubiladas por una renta vitalicia en una compañía de seguros o por retiro programado en una AFP”.

    “La mejora de las pensiones es una realidad gracias a la reforma previsional”, subrayó, no sin antes cerrar el registro con un “nos vemos”.

    Más sobre:Jeannette JaraReforma previsionalLey Karin

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Casi la mitad de los subsidios a la tasa para la compra de viviendas nuevas ya ha sido asignado

    “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes”: Delcy Rodríguez es investida como presidenta encargada de Venezuela

    PAES regular deja 2.861 puntajes nacionales, casi mil más que su versión anterior

    Nicolasito, Los Chamos y los narcosobrinos: los familiares de Maduro perseguidos por EE.UU. acusados de corrupción y narcotráfico

    Ley de eutanasia en Chile: este martes comienza la discusión en el Senado

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón

    Lo más leído

    1.
    La Moneda reparte oficio para reforzar que funcionarios de confianza deben renunciar el 11 de marzo

    La Moneda reparte oficio para reforzar que funcionarios de confianza deben renunciar el 11 de marzo

    2.
    Quién asesoró a Kast con su declaración sobre Venezuela y por qué no mencionó a Estados Unidos

    Quién asesoró a Kast con su declaración sobre Venezuela y por qué no mencionó a Estados Unidos

    3.
    Senador Insulza propone perfil de Alfredo Moreno para liderar Cancillería de Kast tras nuevo escenario en Venezuela

    Senador Insulza propone perfil de Alfredo Moreno para liderar Cancillería de Kast tras nuevo escenario en Venezuela

    4.
    La Moneda eleva el tono por operación de Estados Unidos en Venezuela y remarca distancia con Kast

    La Moneda eleva el tono por operación de Estados Unidos en Venezuela y remarca distancia con Kast

    5.
    Alessandri o Macaya: la presión UDI para que uno de los dos presida la Cámara o el Senado

    Alessandri o Macaya: la presión UDI para que uno de los dos presida la Cámara o el Senado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    PAES regular deja 2.861 puntajes nacionales, casi mil más que su versión anterior
    Chile

    PAES regular deja 2.861 puntajes nacionales, casi mil más que su versión anterior

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Ley de eutanasia en Chile: este martes comienza la discusión en el Senado

    Casi la mitad de los subsidios a la tasa para la compra de viviendas nuevas ya ha sido asignado
    Negocios

    Casi la mitad de los subsidios a la tasa para la compra de viviendas nuevas ya ha sido asignado

    Cobre vuelve a anotar un máximo histórico en medio de temores por escasez y caída de Maduro

    Fondos de pensiones registraron su mejor desempeño en 6 años el 2025 liderados por el A

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”
    El Deportivo

    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    ¿Viene Novak Djokovic? Serbia entrega la nómina para enfrentar a Chile en la Copa Davis

    Con Martín y Catalina Vidaurre presentes: más de mil deportistas darán vida al Huilo Huilo Outdoor Experience 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón
    Cultura y entretención

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón

    Fundación CorpArtes presenta nueva temporada de la compañía La Llave Maestra

    Ángelo Pierattini avanza en su recuperación y suspende gira nacional

    “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes”: Delcy Rodríguez es investida como presidenta encargada de Venezuela
    Mundo

    “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes”: Delcy Rodríguez es investida como presidenta encargada de Venezuela

    Nicolasito, Los Chamos y los narcosobrinos: los familiares de Maduro perseguidos por EE.UU. acusados de corrupción y narcotráfico

    Países de Europa expresan su apoyo a Groenlandia tras comentarios de Trump

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso