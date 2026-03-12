Jeannette Jara retoma vida militante en el Partido Comunista

Eran las 17.22 horas del jueves cuando la excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC) ingresó a la sede del Partido Comunista para participar en una nueva sesión de la comisión política de la colectividad.

La presencia de la exministra del Trabajo del Presidente Gabriel Boric generaba expectación. Primero porque no asistía desde antes de convertirse en la abanderada del PC en las elecciones primarias de la izquierda y porque su visita se produjo solo cuatro días después de confirmar que seguirá militando en la tienda.

Durante su candidatura a La Moneda Jara abrió el debate sobre su permanencia en el partido que lidera Lautaro Carmona, dado las diferencias con la mesa directiva ante temas como Cuba y Venezuela.

Tras ganar las primarias del oficialismo, Jara estuvo a punto de anunciar la suspensión de su militancia. Sin embargo, desistió de esa idea porque el ex alcalde Daniel Jadue lo adelantó ante la prensa. Meses después el tema siguió encima de la mesa cuando se supo que habían sectores del PS interesados en atraer a la exministra a sus filas.

La distancia de Jara con su partido radica en particular en relación distante que mantiene con Carmona, quien representa al sector más ortodoxo del Partido Comunista, junto con otras figuras como Jadue -a quien el Servicio Electoral le quitó la militancia por estar formalizado- y Juan Andrés Lagos, quien entró a las dependencias de Vicuña Mackenna 31 solo momentos después que Jara.

La extitular del Trabajo de Boric, en tanto, es el símbolo de la renovación del PC, grupo minoritario donde también están Camila Vallejo, Nicolás Cataldo, Karol Cariola e Irací Hassler. Jara, por ejemplo, transmitió durante su campaña sus reparos por la situación de derechos humanos en el régimen cubano, una de las líneas rojas del comunismo más clásico, y se lanzó con aún más fuerza en contra de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Estas mismas diferencias salieron a la luz en el íntimo cónclave que congregó el viernes pasado a la actual oposición en el salón Montt Varas de La Moneda. Allí, Carmona se extendió largamente sobre la situación de Cuba lo que llamó la atención de los presentes. En ese marco la excandidata lanzó una broma que no pasó desapercibida.

Luego de que Tomás Vodanovic (FA) afirmó que lo que iba a decir no necesariamente representaba a su colectividad, Jara comentó con ironía: " A quién no le había pasado".

Jara defendió el domingo pasado en Canal 13 su decisión de continuar con su militancia en el partido donde, además, también están sus amigos más históricos. “La principal razón es por su valor en torno a principios que comparto, que tienen que ver con un mejor país, justicia social y bien común, que hoy día son valores más escasos en la política”, comentó la exsecretaria de Estado.

Así, con su retorno a la comisión política de este jueves, Jara reactivó su vida militante. Ese espacio también lo conforman Carmona, Lagos, Bárbara Figueroa, Daniel Núñez y otros. Es el grupo más estrecho donde los comunistas toman sus decisiones.

Durante marzo, en el PC apuestan también por convocar al comité central -que reúne a los casi 100 dirigentes más importantes- y a una conferencia, un proceso que ocurre pocas veces y donde se recogen las distintas posturas de la militancia desde las bases comunales hasta las altas dirigencias.