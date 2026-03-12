SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jeannette Jara retoma vida militante en el Partido Comunista

    La excandidata presidencial regresó este jueves a una comisión política de la colectividad que lidera Lautaro Carmona. Esto luego de meses de reflexión sobre si seguir o no adherida a la tienda en la que se formó.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Eran las 17.22 horas del jueves cuando la excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC) ingresó a la sede del Partido Comunista para participar en una nueva sesión de la comisión política de la colectividad.

    La presencia de la exministra del Trabajo del Presidente Gabriel Boric generaba expectación. Primero porque no asistía desde antes de convertirse en la abanderada del PC en las elecciones primarias de la izquierda y porque su visita se produjo solo cuatro días después de confirmar que seguirá militando en la tienda.

    Durante su candidatura a La Moneda Jara abrió el debate sobre su permanencia en el partido que lidera Lautaro Carmona, dado las diferencias con la mesa directiva ante temas como Cuba y Venezuela.

    Tras ganar las primarias del oficialismo, Jara estuvo a punto de anunciar la suspensión de su militancia. Sin embargo, desistió de esa idea porque el ex alcalde Daniel Jadue lo adelantó ante la prensa. Meses después el tema siguió encima de la mesa cuando se supo que habían sectores del PS interesados en atraer a la exministra a sus filas.

    La distancia de Jara con su partido radica en particular en relación distante que mantiene con Carmona, quien representa al sector más ortodoxo del Partido Comunista, junto con otras figuras como Jadue -a quien el Servicio Electoral le quitó la militancia por estar formalizado- y Juan Andrés Lagos, quien entró a las dependencias de Vicuña Mackenna 31 solo momentos después que Jara.

    La extitular del Trabajo de Boric, en tanto, es el símbolo de la renovación del PC, grupo minoritario donde también están Camila Vallejo, Nicolás Cataldo, Karol Cariola e Irací Hassler. Jara, por ejemplo, transmitió durante su campaña sus reparos por la situación de derechos humanos en el régimen cubano, una de las líneas rojas del comunismo más clásico, y se lanzó con aún más fuerza en contra de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

    Estas mismas diferencias salieron a la luz en el íntimo cónclave que congregó el viernes pasado a la actual oposición en el salón Montt Varas de La Moneda. Allí, Carmona se extendió largamente sobre la situación de Cuba lo que llamó la atención de los presentes. En ese marco la excandidata lanzó una broma que no pasó desapercibida.

    Luego de que Tomás Vodanovic (FA) afirmó que lo que iba a decir no necesariamente representaba a su colectividad, Jara comentó con ironía: " A quién no le había pasado".

    Jara defendió el domingo pasado en Canal 13 su decisión de continuar con su militancia en el partido donde, además, también están sus amigos más históricos. “La principal razón es por su valor en torno a principios que comparto, que tienen que ver con un mejor país, justicia social y bien común, que hoy día son valores más escasos en la política”, comentó la exsecretaria de Estado.

    Así, con su retorno a la comisión política de este jueves, Jara reactivó su vida militante. Ese espacio también lo conforman Carmona, Lagos, Bárbara Figueroa, Daniel Núñez y otros. Es el grupo más estrecho donde los comunistas toman sus decisiones.

    Durante marzo, en el PC apuestan también por convocar al comité central -que reúne a los casi 100 dirigentes más importantes- y a una conferencia, un proceso que ocurre pocas veces y donde se recogen las distintas posturas de la militancia desde las bases comunales hasta las altas dirigencias.

    Más sobre:Jeannette JaraPCPartido ComunistaOposición

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales

    Nuevas amenazas iraníes sobre el Estrecho de Ormuz desploman los mercados globales y hacen volver al petróleo sobre los US$100

    Carabineros cifra en 16.000 las personas en encuentro con María Corina Machado en el Parque Almagro

    Ministra de Energía, Ximena Rincón, espera que deuda con distribuidoras no sea pagada por la ciudadanía

    Kast destaca legado de Piñera y llama a “recuperar el desarrollo y crecimiento que sembró”

    Lo más leído

    1.
    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    2.
    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    3.
    “Su desempeño no ha sido satisfactorio”: ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío

    “Su desempeño no ha sido satisfactorio”: ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío

    4.
    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    5.
    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social
    Chile

    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social

    Carabineros cifra en 16.000 las personas en encuentro con María Corina Machado en el Parque Almagro

    Kast destaca legado de Piñera y llama a “recuperar el desarrollo y crecimiento que sembró”

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales
    Negocios

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales

    Nuevas amenazas iraníes sobre el Estrecho de Ormuz desploman los mercados globales y hacen volver al petróleo sobre los US$100

    Ministra de Energía, Ximena Rincón, espera que deuda con distribuidoras no sea pagada por la ciudadanía

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026
    Tendencias

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    La U suma otro problema: Octavio Rivero será operado y se perderá la primera rueda de la Liga de Primera
    El Deportivo

    La U suma otro problema: Octavio Rivero será operado y se perderá la primera rueda de la Liga de Primera

    Jorge Fossati entra en carrera: la U inicia el casting para encontrar al sucesor de Paqui Meneghini con varios ilustres

    Unión Española despide a Gonzalo Villagra y contrata a un viejo conocido para buscar su regreso a la Liga de Primera

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo
    Cultura y entretención

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Men I Trust, el fenómeno indie que llega a Lollapalooza: “Show Me How nos ayudó a pagar el alquiler”

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia: “La seguridad de Europa no puede considerarse sin una fuerte presencia de EE.UU.”
    Mundo

    Viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia: “La seguridad de Europa no puede considerarse sin una fuerte presencia de EE.UU.”

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    Expresidentes bolivianos critican decreto de Kast sobre “barreras físicas” en la frontera y citan Tratado de 1904

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta