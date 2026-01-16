SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Jeannette Jara sobre el caso de Julia Chuñil: “No tengo duda de lo que está realizando la Fiscalía y las policías”

    La otrora presidenciable expresó que espera que sean “muy claras todas las líneas investigativas y sus resultados, porque se ha generado con anterioridad en otros casos asociados al pueblo mapuche, escenarios en los cuales se quedan dudas después de si son efectivamente las situaciones como se describieron”.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago, 16 de Enero 2026. Jara durante actividad para celebrar el inicio de los pagos del Seguro Social, a causa de la reforma de pensiones que encabezó. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    La excandidata presidencial Jeannette Jara se refirió este viernes a uno de los casos judiciales que ha marcado esta semana: la detención de los tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil por, presuntamente, haber participado en su muerte, inicialmente reportada como desaparición.

    Inicialmente, la familia de la víctima de origen mapuche denunció que ésta había tenido una disputa por un predio ancestral con un empresario de la zona, Juan Carlos Morstadt y que ella misma había advertido que si algo desfavorable le ocurría, debían responsabilizarlo. Asimismo, denunciaron que desapareció el 8 de noviembre de 2024, luego de ir a buscar unos animales en ese mismo terreno. Meses después, también trascendió que en una interceptación telefónica este empresario sostenía que terceros habían quemado a la víctima.

    Sin embargo, con el pasar de los meses trascendió que las diligencias investigativas apuntaba contra la propia familia. Y el miércoles 14 de enero, durante la madrugada, se llevó a cabo la detención de los hoy imputados. Tres de ellos, Pablo San Martín, Jeannette Troncoso y el yerno quedaron con arresto domiciliario y Javier Troncoso, a quien se sindica como el autor material, fue puesto en prisión preventiva. La hipótesis del Ministerio Público es que este último hijo dio muerte a su madre luego de que ésta impidiera que él ejecutara un robo a un adulto mayor, lo que habría sido presenciado por el exyerno y relatado esta semana a los equipos investigativos. Aún no se ha hallado a Julia Chuñil.

    Imagen de archivo Julia Chuñil

    Antes de la actividad que el gobierno preparó este lunes para celebrar el aumento de las pensiones y a la que Jara fue invitada en su calidad de exministra del Trabajo, fue consultada por la prensa sobre este caso. Jara expresó que espera que sean “muy claras todas las líneas investigativas y sus resultados, porque se ha generado con anterioridad en otros casos asociados al pueblo mapuche, escenarios en los cuales se quedan dudas después de si son efectivamente las situaciones como se describieron”.

    “En este caso, yo no tengo duda de lo que está realizando la Fiscalía y las policías y que apuntan en la línea correcta, pero creo que es importante que esto quede claro para la ciudadanía”, precisó.

    En segundo lugar, la excandidata del oficialismo y la DC reflexionó que “los detalles que he conocido del caso son de una profunda deshumanización de las relaciones familiares, de violencia contra los adultos mayores y de una mujer además bien valiente, porque de lo poco que he podido seguirlo, entiendo que todo esto detona a partir de que ella se opone a que le roben a un pensionado de 90 años”.

    Seguidamente, al consultársele cómo podrían mejorarse las medidas cautelares que suelen decretarse en casos de violencia intrafamiliar como los que presuntamente vivió Chuñil, Jara acotó que “se requiere no solo aumento de dotaciones policiales, sino que además poder hacer patrullajes conjuntos. que es algo de lo que se ha propuesto en el debate presidencial por distintos candidatos, incluyéndome también, y que se hace en algunos lugares hoy día, pero muy a propósito de gestiones muy particulares de esas comunas. Esto hay que universalizarlo más y que es que en la patrulla pueda concurrir un guardia municipal, además de un carabinero”.

    Tras ser consultada sobre la inclinación que el Presidente Gabriel Boric ha expresado con anterioridad sobre el caso, evitó ahondar. “Siempre es bueno en estos casos esperar que los procesos sigan adelante. Por lo menos yo soy de esa idea porque, ahora mismo, en este mismo desarrollo del caso, creo que hay que tener todos los antecedentes, porque lo que no puede pasar es que queden dudas y que por otro lado algunos utilicen la causa mapuche como para desviar delitos comunes y tan horribles como éste”.

    Luego de que se le insistiera sobre el punto, aseveró: “Es una pregunta que debiera hacerle al Presidente, yo lo que le puedo hablar es por mí. Espero que los procesos se lleven adelante antes. Yo no voy a darle consejo al Presidente porque él es Presidente de la República, así que en esa parte no me va a encontrar a mí haciendo una brecha con él”.

    Portada del dia

