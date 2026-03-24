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    Jeannette Jara urge a la oposición a “reaccionar pronto” y unirse ante el avance de la agenda de Kast

    La excandidata presidencial afirmó que en sus primeros días de gobierno, la administración del republicano no ha promovido cambios, sino que ha buscado retrotraer "cosas que se estaban haciendo" en el gobierno de Boric.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    KARIN POZO/ATONCHILE

    En el marco de su visita a Argentina parala conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado transandino, la excandidata presidencial de la oposición, Jeannette Jara (PC), hizo un análisis de los primeros días del gobierno de José Antonio Kast y llamó a la oposición a reaccionar y trabajar unidos para evitar que en Chile se repita un escenario como los que se registran en Estados Unidos y Argentina, con las administraciones de Donald Trump y Javier Milei, respectivamente.

    En entrevista con el programa “El pase de la tarde”, de la radio El Destape, la otrora ministra del Trabajo evitó ahondar en eventuales lecciones que le dejó la derrota electoral de 14 de diciembre pasado, y en cambio señaló que “más que teorizar respecto a lo que pasó, hay que reaccionar y construir oposición para lo que viene”.

    En este sentido, relevó que “vine a Argentina porque ustedes son el futuro, entonces estamos viendo lo que está pasando acá para ver qué hacemos allá”.

    Consultada, precisamente, por el escenario que encontró tras la cordillera, Jara sostuvo: “Un poco lo que pasó en Estados Unidos es lo que ha pasado en Argentina, también en otros países, y es lo que la ultraderecha chilena ha estado haciendo en estos primeros días de gobierno. Asumió el presidente Kast hace muy pocos días, el 11 de marzo, menos de un mes, pero ha seguido el manual”.

    Al respecto, relevó que “el gobierno de ultraderecha que está a cargo del país, no ha significado promover cambios, sino que ha significado contener cosas que se estaban haciendo, retrotraerlas. Por ejemplo, la semana pasada retiraron cerca de 40 decretos que buscaban proteger el medio ambiente. Han anunciado distintas amenazas de retrocesos en derechos laborales. Todavía no imponen la agenda que ellos traen, pero sí paran lo que venía en curso”.

    Y en este marco, llamó a la oposición chilena a no esperar un desgaste de la actual administración. “Yo veo acá lo que ha hecho el presidente Milei, y muchos a lo mejor pensaron que esto iba a caer por su propio peso, que en algún minuto se iban a desgastar. Pero han sido largos dos años, y creo que en Chile tenemos la tarea de ver la urgencia que tiene la necesidad de unirnos, unirnos dentro de nuestra diversidad”.

    Así, destacó que ha sacado algunas lecciones del actual proceso político transandino, como la necesidad de tener una “reacción pronta” a los avances de la “ultraderecha”. “La oposición tiene una responsabilidad y tiene que saber cumplirla. Y no es oponerse a todo, la responsabilidad es tener propuestas alternativas (...) porque los países tienen que seguir avanzando”, indicó.

    Más sobre:Jeannette JaraoposiciónKast

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