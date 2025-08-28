Jefa programática de Jara pone paños fríos a polémica con Carmona y destaca que “es legítimo que haga sus planteamientos”

La jefa programática de Jeannette Jara, la frenteamplista Camila Miranda salió a poner paños fríos a los cuestionamientos contra el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien ha sido blanco de críticas tras su dura apreciación de la gestión de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda.

Carmona recibió reproches transversales en el oficialismo, incluso pusieron en duda su respaldo a la candidata.

En medio de las grietas en la coalición, Miranda destacó que es “legítimo” que el líder comunista haga planteamientos sobre el gobierno.

Sin embargo, precisó: “Me parece que ahí los diálogos por supuesto nos gustaría que fluyeran más y que no tuviésemos estas diferencias por la prensa, pero es parte de la diversidad del sector que tenemos".

En ese sentido, desdramatizó las diferencias con Carmona y remarcó que representar a todo el sector “supone definiciones que a veces son difíciles y tensan a los partidos”.

Y añadió: “No hay que olvidar que en el contexto que estamos, no solamente en la candidatura presidencial, también hay elecciones parlamentarias. Y yo diría que lo que hoy día vemos como diferencias políticas quizás se acentúen en los próximos meses porque los partidos tienen que diferenciarse para poder tener resultados en las parlamentarias".