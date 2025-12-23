José Toro (PPD) critica “amarre” en acuerdo con el sector público y anticipa rechazo en el Congreso

El secretario general del PPD, José Toro Kemp, criticó esta tarde que en el protocolo de acuerdo suscrito entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric, la CUT y las organizaciones sindicales del sector público, se incluya una norma para restringir el despido de empleados fiscales.

Cabe recordar que la iniciativa -que generó fuerte rechazo de la oposición, incluyendo al equipo de trabajo del presidente electo José Antonio Kast- ha causado también una división en el oficialismo, donde el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, ya advirtió que desde el partido votarán en contra de la indicación.

Al repecto, Toro indicó esta jornada, en declaraciones a radio Infinita, que “cualquier iniciativa de este tipo, que tienda a dejar medios que parezcan -suponiendo que esto así se va a presentar-, que parezcan que son un amarre, me parece que no corresponde en estos tiempos”.

Agregó que “no podemos hacer lo que la dictadura hizo cuando le entregó el gobierno a la democracia, de dejar amarrados a los funcionarios públicos, y por lo tanto tenemos que estar lo más alejado de cualquier intento de esa situación”.

Y sobre el proyecto de reajuste del sector público, indicó que lo que corresponde es aprobarlo, pero sin que incluya “nada que se parezca a un tipo de ley de amarre”.

Y en este sentido, reiteró que el PPD no tiene sus votos disponibles para una indicación de este tipo . “Creo que nuestro jefe de bancada habla en el sentido correcto, de hacia dónde tenemos que enfocarnos”, sostuvo.

Consultado sobre si la iniciativa constituye un error del gobierno de Boric, el secretario general del PPD indicó que “cualquier norma que se trate de suponer determinado amarre o que parezca eso, mas allá que no lo sea..., puede ser que no lo sea, y que solo sea ratificar aquello que existe, pero se ve mal, se ve muy mal. En política importa la forma y el fondo”.

“Yo esperaría que el gobierno no presente una norma de esa naturaleza”, cerró.