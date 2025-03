Juan Luis Ossa, jefe programático de Matthei: “Lo que nos estamos jugando como sector es mostrar una cara que entregue gobernabilidad”

Aunque el vínculo de Juan Luis Ossa con Evelyn Matthei comenzó en 2023, su relación se estrechó durante el año pasado, cuando comenzó a hacerse cargo del área programática de la campaña de la exalcaldesa.

Parte de ese trabajo se dio a conocer la semana pasada, cuando el historiador encabezó -junto a Matthei- el lanzamiento del plan de acción inmediata de la abanderada UDI y RN.

El plan que presentaron pone énfasis en que son “propuestas viables y efectivas”. ¿Eso es parte del relato que buscan instalar?

Sí. Estamos convencidos de que el país requiere un giro grande para retomar la vía del desarrollo y de la seguridad. Hoy la situación política es tan compleja que nos tenemos que concentrar -sobre todo- en las medidas administrativas. No cualquier cosa se puede hacer por la vía administrativa y no significa que no vamos a tener una relación con el Legislativo. Las medidas administrativas se reducirán a dos temas: seguridad y crecimiento económico.

¿Cuántas medidas administrativas van a implementar?

Más que la cantidad, lo que importa es la calidad. No se puede hacer todo lo que uno quisiera por vía administrativa como sí se puede en Argentina.

Pero sí se exponen a la crítica por el uso de estas medidas, como ocurre con Milei en Argentina por la utilización de decretos…

Es que ninguna es una crítica constitucionalmente válida. Ni en Argentina se le puede criticar a Milei por lo que hizo, ni en Chile se nos puede criticar por usar medidas administrativas. Porque insisto, el plan de acción inmediata contempla una serie de proyectos de ley que vamos a introducir en el Congreso lo antes posible. Esto es un camino de dos vías.

¿Es una prevención ante un Congreso que pudiera ser adverso?

Absolutamente. Uno no puede llegar a improvisar el 11 de marzo (...). Porque si llegamos a improvisar el 11 de marzo, lo más probable es que nos pase lo mismo que les pasó al Frente Amplio y al PC.

Plantean eliminar programas sociales duplicados o mal evaluados, ¿saben cuáles?

Lo estamos mirando detenidamente. A fin de mes esperamos poder hacerlo público.

El historiador Juan Luis Ossa, encargado programático de la candidata Evelyn Matthei.

Ustedes dicen que sus medidas son más factibles. ¿Tienen calculado cuánto cuesta el programa?

Tenemos una comisión especializada en esto. Esa comisión está conformada, entre otras personas, por Cristina Torres, ex Dipres del Presidente Piñera, y estamos justo en este minuto trabajando en eso.

Pero todavía no saben cuánto…

Estamos analizándolo.

Matthei reabrió la idea de reinstaurar la pena de muerte. ¿Eso va a estar incluido en el programa?

Evelyn Matthei piensa que la pena de muerte debería existir en algunos casos en Chile desde hace muchos años, ha sido consecuente. Los chilenos están gritando por consecuencia y las volteretas o cambios de opinión cuando no son justificados son muy criticados por la ciudadanía, es lo que le ha pasado al Presidente Boric. Yo, al menos, aplaudo su consecuencia.

¿Pero va a estar en el programa?

Lo veremos en su momento.

¿Usted está a favor?

No importa lo que yo piense, la Presidenta va a ser ella.

Es un debate que genera división, no solo en su sector, sino que a nivel nacional.

Le contesto de otra forma: si tuviéramos control de nuestra frontera, si el narcotráfico no hubiera invadido todas las poblaciones, la candidata no habría tenido la necesidad de hablar sobre la pena de muerte, pero no es el caso.

"Evelyn Matthei piensa que la pena de muerte debería existir en algunos casos en Chile desde hace muchos años, ha sido consecuente"

Evelyn Matthei planteó que esta campaña “no es para vender sueños”, pero las campañas exitosas tienen un componente de esperanza. ¿Dónde se refleja eso?

La situación actual es crítica y hay ciertas cuestiones que se tienen que hacer de manera fuerte y convincente. Si no hacemos eso, es muy improbable que le podamos entregar certeza y esperanza a la ciudadanía, pero es un continuo, es una condición necesaria lo primero para lo segundo. Por supuesto que las campañas se ganan más con esperanza que con miedo, y Evelyn Matthei está dando esa voz de esperanza al decir “vamos a hacer todo lo posible por sacarlos de esta crisis”.

Pero el tono más severo podría pasarles la cuenta. La izquierda se caracteriza por construir mejores relatos de campaña.

Lo primero habría que preguntarse de qué izquierda, porque Carolina Tohá está teniendo un discurso muy parecido al que hemos tenido nosotros siempre (...). Lo segundo, es que hablarles con la verdad a las personas es importante.

¿Cómo diferenciarse de candidatas como Carolina Tohá -donde ve similitudes- o de José Antonio Kast y Johannes Kaiser?

Matthei tiene la credibilidad. Tohá tuvo dos años y medio la posibilidad de hacer todo lo que ahora está prometiendo y no lo hizo. Ella tomó la decisión de no utilizar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas en la infraestructura crítica. Nosotros sí lo vamos a hacer. Entonces, aquí la retórica de la exministra se está quedando en eso nomás, en retórica.

¿Y en el caso de Kast y de Kaiser?

Me gustaría conocer más esos planes, saber quiénes están detrás.

¿Les preocupa la irrupción de Kaiser? Eso ha generado un retroceso de la candidatura de Matthei.

Lo importante es que todas las personas que creen en los valores de centroderecha entendamos que el rival está al frente.

"Matthei tiene la credibilidad. Tohá tuvo dos años y medio la posibilidad de hacer todo lo que ahora está prometiendo y no lo hizo"

¿Cómo se contrarresta una figura más altisonante en sus propuestas como lo es Kaiser?

Nadie podría decir que Evelyn Matthei no es firme en materia de seguridad, es cuestión de ver su historia. Nadie podría decir que ella no cree en la economía social de mercado y que va a hacer todo lo que esté a su alcance para que el país vuelva a crecer.

¿Qué se juegan como sector en esta elección? La derecha ha logrado gobernar en dos ocasiones desde el retorno a la democracia y fue con la misma persona.

Somos todos los chilenos los que no estamos jugando algo, jugando la posibilidad de salir o no de la crisis actual y nosotros creemos que nuestras ideas, que creemos que son mayoritarias, son las indicadas para sacar al país adelante. Ahora, lo que nos estamos jugando como sector es mostrar una cara que entregue gobernabilidad, una capacidad de gobernabilidad que perdure más de cuatro años. Y para eso siempre hay que hablarles a las grandes mayorías, ya sea para elegir a tus diputados, senadores y a sus alcaldes, pero también para que la ciudadanía entienda que si cambiamos de signo político cada cuatro años y nos vamos de un extremo a otro, no vamos a llegar a ningún lado.

¿Matthei entrega más gobernabilidad que las otras cartas de derecha?

Matthei da gobernabilidad, en comparación con cualquier otro político actual.