Juan Marcelo Valenzuela, diputado electo PDG: “Que actuemos unidos es una gran prueba de gobernabilidad para Parisi”

Con el objetivo de tener un diseño claro de cara al nuevo periodo legislativo, los diputados electos del Partido de la Gente (PDG) se reunirán el 12 de diciembre. Uno de ellos es Juan Marcelo Valenzuela, quien -desde el 11 de marzo de 2026- representará al distrito 7 de la Región de Valparaíso.

Los primeros pasos del bloque no han estado exentos de polémicas debido a las posturas que han fijado algunos de sus integrantes de cara a la presidencial.

El también integrante de los “Bad boys”, el programa de streaming de Franco Parisi, si bien desdramatiza las primeras diferencias, dice que la unidad de la colectividad será un test para su líder, el exabanderado presidencial.

Usted es de los fundadores del PDG, ¿qué tiene su partido que no tiene otro?

El Partido de la Gente ha sabido interpretar a un segmento de la población donde no llega la política tradicional. Hoy día nosotros tenemos un gran porcentaje de la población, principalmente la clase media y la clase media emergente, que ha sido olvidada por la clase política y que ellos están esperando soluciones concretas.

¿Cómo evitar que les pase lo del periodo anterior? Eligieron seis diputados y se quedaron sin ninguno…

Yo creo que la fuerza de la realidad golpea muy fuerte. Para los actuales diputados es muy simple mirar hacia atrás, hace cuatro años, donde de los seis diputados, solo uno logró ser reelecto. Por tanto, cualquier persona con dos dedos de frente podrá descubrir que la fuerza electoral la tiene el Partido de la Gente.

Puede que tengan fuerza electoral, pero tienen flancos internos…

Es parte del aprendizaje de un partido que se conformó en julio y en noviembre estaba compitiendo con listas completas. Por supuesto, hay toda una curva de aprendizaje, que el partido después de cuatro o cinco años la ha obtenido. Tenemos claro que hay un camino que no funciona, que es el del individualismo, el del no orden, ese no funciona, ahí es cuando la bancada se debilita. Que actuemos unidos es una gran prueba de gobernabilidad para Franco Parisi de cara al gran proyecto de la Presidencia de aquí a cuatro años más.

¿Es desafío de Franco Parisi que se mantengan ordenados?

Sí, absolutamente. De hecho, eso es una gran prueba de liderazgo y también, por qué no, seguir creciendo en materia parlamentaria.

¿Cómo actuará la bancada? Votarán en bloque o repetirán la experiencia pasada en que se desordenaban.

Hay un aprendizaje de entender que hay que funcionar como un solo músculo y en las grandes leyes. Sabemos que el actuar y votar unidos en las grandes leyes es lo que fortalece al partido.

¿Están conscientes de que esa apuesta es complicada, producto del tradicional pirquineo que activa el resto de las bancadas y la Segpres?

Es difícil la misión para todos lados. El Congreso es un momento de mucha conversación, de mucho diálogo, pero por eso en nuestra bancada va a primar el diálogo que tengamos entre nosotros primero.

Pero ya se ven las primeras diferencias. Por ejemplo, Pamela Jiles dijo que le haría “la vida imposible” a Kast. ¿Se siente representado?

Yo no me pierdo en las formas. Yo me quedo con el trasfondo, y es que nosotros vamos a ser un férreo opositor a aquella mala legislación que vaya o perjudique al chileno de a pie.

Pero ella puntualizó en Kast…

Usted comprenderá que hoy día no hay ningún estudio que ponga a Jara en la Presidencia. Me imagino que tiene que ver con el sentido de realidad que siempre es muy fuerte.

¿A qué atribuye los primeros desórdenes entre la futura bancada?

Javier Olivares se destaca por ser una persona tremendamente directa. Pero él tiene claro, porque lo he conversado con él, que el Partido de la Gente lleva un proceso interno.

Es que no fue tan respetuoso, porque explicitó su apoyo a Kast cuando el presidente del PDG dijo que la postura de la tienda se va a dar luego de la consulta interna…

En la entrevista que le hacen, le comentan sobre una opinión anterior de Javier Olivares. Créanme que conozco la cronología.

¿Con quién ve más opciones de alianza: con la derecha o la izquierda?

Quien tenga ideas que vayan en beneficio de la clase media van a contar con nosotros.

¿Pero con qué bloque van a cerrar filas? ¿O va a haber libertad de acción?

No. Por ejemplo, vamos a un caso más específico. Eliminar el IVA en los medicamentos, yo no sé si eso es de izquierda o de derecha. La verdad que no nos interesa esa discusión. Quien apoye esa idea va a contar con nuestro apoyo.

Jaime Quintana planteó la opción de incluso formar coalición. ¿Lo ve viable?

El apellido de esa declaración, cuando dicen ‘nosotros queremos hacer una coalición para evitar que llegue alguien’. Nosotros no estamos en política para hacer ni evitar que llegue A o B al poder.

¿Y con la derecha?

Si están con la lógica de bloquear más que de construir jamás van a encontrar un apoyo en nosotros.

¿Usted dónde se siente más identificado?

En el Partido de la Gente.

¿No tiene domicilio político: izquierda o derecha?

Yo soy amigo de las buenas ideas.

¿Por quién votará?

Voy a votar el 14 de diciembre y eso va a quedar en la urna, porque yo soy respetuoso.

¿Por quién votó en el balotaje de 2021?

Prefiero guardarla, porque es una información sensible para las personas y no quiero condicionarlas.

José Antonio Kast declinó ir al programa Bad Boys, ¿cómo lo toman?

Es un legítimo derecho. Nosotros hemos puesto a disposición una plataforma donde íbamos a conversar como fue el año 2021, solo propuestas.

¿Cómo se conquista al electorado del PDG?

Con calle. Conectando y conociendo los problemas que tiene la clase media.

¿Qué gestos esperan de Kast?

Para nosotros, ninguno. El gesto que haga Kast o Jara se lo tienen que hacer a los electores. Hoy día el país necesita estabilidad para que los inversionistas confíen, para que se genere trabajo y para que empiece a mejorar la productividad y, por supuesto, la calidad de vida de los chilenos.