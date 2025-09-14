Kaiser descarta apoyo a eutanasia y aborto libre: “No creo que sea correcto matar a una persona que todavía no ha nacido”

Tras asistir en el Te Deum evangélico de este domingo, el candidato presidencial del Partido Nacional Liberal (PNL), Johannes Kaiser, abordó temas valóricos y llamó a “reconsiderar algunas posturas que son quizás lo más radical en la estructura valórica de nuestro país”.

Consultado sobre la discusión de la eutanasia en Chile, el diputado se manifestó en contra de impulsar una legislación en esa materia, advirtiendo que en otras naciones “ha derivado en consecuencias graves”.

“No voy a participar de la creación en Chile de una institucionalidad que permita la eutanasia. Hemos visto lo que ha pasado en Canadá, Inglaterra u Holanda, donde se ha utilizado como una salida fácil frente a problemas de pobreza, salud mental o abandono de adultos mayores”.

“ No es el camino que queremos para nuestro país ”, señaló.

Respecto al aborto libre, Kaiser reafirmó su postura contraria a esa posibilidad, asegurando que “no creo que sea correcto matar a una persona que todavía no ha nacido”,

En ese sentido, sentenció afirmando que su compromiso es “con la defensa de la vida en todo momento”.